Главные роли в фильме сыграли Хоакин Феникс и Педро Паскаль.

Независимая кинокомпания A24 показала первый трейлер фильма "Эддингтон" (Eddington) от американского режиссера Ари Астера, известного по фильмам "Реинкарнация", "Солнцестояние" и "Все страхи Бо".

Сюжет фильма, жанр которого описывается как чернокомедийный неовестерн, разворачивается вокруг противостояния между шерифом и мэром маленького городка Эддингтон в штате Нью-Мексико.

Главные роли в фильме сыграли Хоакин Феникс ("Джокер", "Все страхи Бо") и Педро Паскаль (сериалы "Мандалорец", "Последние из нас").

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Также в ленте задействованы Эмма Стоун ("Бедные-несчастные", "Ла-Ла Ленд"), Остин Батлер ("Элвис", "Дюна: Часть вторая"), Люк Граймс ("Пятьдесят оттенков серого", сериал "Йеллоустон"), Дейдра О'Коннелл ("Город ангелов", сериал "Сорвиголова"), Майкл Уорд (сериал "Главарь"), Клифтон Коллинз мл. ("Однажды в... Голливуде", сериал "Мир Дикого Запада") и другие.

Выход фильма в прокат запланирован на 18 июля 2025 года, однако его мировая премьера состоится в мае во время Каннского кинофестиваля (он будет участвовать в основном конкурсе).

Покажут ли ленту в кинотеатрах Украины, пока неизвестно.

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