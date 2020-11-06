Актер отметил, что уважает решение студии Warner Bros.

Голливудский актер Джонни Депп покинул роль темного волшебника Гриндевальда в третьей части франшизы «Фантастические твари» после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд.

Читайте такжеБританский суд обвинил Джонни Деппа в избиении бывшей женыОб этом сам артист сообщил в своем Instagram.

Он опубликовал письмо, в котором пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть Гриндевальда. Актер отметил, что уважает решение компании, и поблагодарил всех, кто его поддерживает.

«Сюрреалистичное решение суда в Великобритании не повлияет на мою борьбу за правду, я подтверждаю, что планирую подать апелляцию», – написал Депп.

Как пишет Variety, почти сразу после заявления Деппа Warner Bros. объявила о переносе фильма на лето 2022 года. Первоначально картина должна была выйти 12 ноября 2021-го.

Сейчас фильм находится в производстве, Гриндевальда заменят другим актером.

«Фантастические твари»: что известно о франшизе

Это британо-американский фэнтезийный проект режиссера Дэвида Йейтса по сценарию Джоан Роулинг.

Спин-офф серии фильмов о Гарри Поттере, повествующий о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной саги.

Главную роль в фильме сыграл британский актер, лауреат премии «Оскар» Эдди Редмэйн.

Скандал Джонни Деппа и Эмбер Херд: новости по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц