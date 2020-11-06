Голливудский актер Джонни Депп покинул роль темного волшебника Гриндевальда в третьей части франшизы «Фантастические твари» после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд.
Читайте такжеБританский суд обвинил Джонни Деппа в избиении бывшей женыОб этом сам артист сообщил в своем Instagram.
Он опубликовал письмо, в котором пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть Гриндевальда. Актер отметил, что уважает решение компании, и поблагодарил всех, кто его поддерживает.
«Сюрреалистичное решение суда в Великобритании не повлияет на мою борьбу за правду, я подтверждаю, что планирую подать апелляцию», – написал Депп.
Как пишет Variety, почти сразу после заявления Деппа Warner Bros. объявила о переносе фильма на лето 2022 года. Первоначально картина должна была выйти 12 ноября 2021-го.
Сейчас фильм находится в производстве, Гриндевальда заменят другим актером.
«Фантастические твари»: что известно о франшизе
Это британо-американский фэнтезийный проект режиссера Дэвида Йейтса по сценарию Джоан Роулинг.
Спин-офф серии фильмов о Гарри Поттере, повествующий о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной саги.
Главную роль в фильме сыграл британский актер, лауреат премии «Оскар» Эдди Редмэйн.
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