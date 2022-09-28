Премьера новой части состоится 6 сентября 2024 года.

Голливудский актер Хью Джекман возвращается к роли мутанта Росомахи в триквеле "Дэдпула".

Об этом сообщил исполнитель главной роли фильма актер Райан Рейнольдс.

Он опубликовал юмористическое обращение к фанатам о статусе разработки третьей части фильма, в конце которого спросил Джекмана - не хочет ли тот еще раз сыграть Росомаху. Хью согласился и, стоит отметить, что еще в 2020 году он заявлял, что не готов вернуться к этой роли.

Премьера новой части состоится 6 сентября 2024 года.

Напомним, Хью Джекман поговорил с мальчиком из Одессы, который нарисовал Росомаху. Известный актер связался с одесскими волонтерами и позже опубликовал в своем Instagram-блоге видео разговора с маленьким украинцем.

Актер поблагодарил мальчика за рисунок.

Хью Джекман также поддержал нашу страну и всех людей, которые были вынуждены бежать из своих домов из-за полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

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