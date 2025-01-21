УНИАН подготовил подборку главных новинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Главной премьерой недели в кинотеатрах Украины станет музыкальный байопик "Боб Дилан: Совершенный незнакомец" от режиссера Джеймса Мэнголда с Тимоти Шаламе в главной роли.

Также на больших экранах можно будет посмотреть французскую приключенческую драму "Сент-Экзюпери", украинскую романтическую комедию "Когда ты выйдешь замуж?" и еще несколько новинок.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет ливанско-американский триллер "Замок на песке".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Боб Дилан: Совершенный незнакомец

A Complete Unknown (США, 2024, драма/музыка/байопик)

Фильм рассказывает о становлении рок-легенды Боба Дилана, сосредотачиваясь на том периоде, когда он, 19-летний юноша, приезжает в Нью-Йорк в 1961 году, чтобы найти своего героя, больного певца Вуди Гатри. Парень быстро вливается в фолк-сцену Нью-Йорка, которая признает его талант. Он выступает на концертах в главных клубах и вскоре становится сенсацией Columbia Records.

В фильме рассказывается о том, как Дилан стал культурным феноменом, о его прочных связях в мире народной музыки и его окончательном уходе от фолка к электронике, что смутило его поклонников и разочаровало музыкальное сообщество, которое первым приняло его.

Главную роль в фильме сыграл Тимоти Шаламе ("Дюна", "Вонка", "Не смотри вверх").

Также в ленте задействованы Моника Барбаро ("Топ Ган: Маверик", сериал "Фубар"), Эль Фэннинг ("Неоновый демон", "Малифисента", сериал "Великая"), Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Американская история Х", "Достать ножи 2"), Бойд Холбрук ("Байкеры", "Индиана Джонс и реликвия судьбы", сериал "Нарко"), Ник Офферман ("Восстание Штатов", сериалы "Парки и зоны отдыха", "Последние из нас"), Скут Макнейри ("Арго", "12 лет рабства", "Не говори со злом") и другие.

Режиссером фильма выступил Джеймс Мэнголд ("Переступить черту", "Поезд на Юму", "Росомаха", "Логан", "Ford против Ferrari", "Индиана Джонс и реликвия судьбы").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 96% от зрителей с пометкой "Подтверждено горячо". Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 71 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Сент-Экзюпери

Saint-Exupéry (Франция, Бельгия, 2024, приключения/драма/байопик)

По сюжету фильма, в 1930 году 30-летний Антуан де Сент-Экзюпери, будущий автор знаменитой на весь мир сказки "Маленький принц", работает пилотом в компании Aéropostale в Аргентине. Когда его лучший друг и самый опытный пилот Aéropostale Анри Гийоме исчезает в Андах, Сент-Экзюпери собирается отправиться на его поиски. Этот невыполнимый поиск заставляет его превзойти самого себя, сделав способность мечтать величайшей силой писателя.

Главную роль в фильме исполнил Луи Гаррель ("Мечтатели", "Воображаемая любовь", "Молодой Годар", дилогия "Три мушкетера").

Также в ленте задействованы Даяна Крюгер ("Троя", "Бесславные ублюдки", "На грани"), Венсан Кассель ("Доберман", "Черный лебедь", дилогия "Три мушкетера"), Бенуа Мажимель ("Пианистка", "Багровые реки 2", "Вкус страсти") и другие.

Снял фильм аргентинско-французский режиссер Пабло Агеро ("Ева не спит", "Сын мужчины"), который прославился в 2006 году, получив приз жюри Канн за свою короткометражку "Первый снег".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,5 из 10 баллов.

Когда ты выйдешь замуж?

Коли ти вийдеш заміж? (Украина, Хорватия, Латвия, Словакия, 2025, комедия/романтика)

В центре сюжета фильма – талантливая искусствовед Ксения, которая прекрасно разбирается в картинах, но совершенно не разбирается в мужчинах. Ее долгожданная свадьба срывается из-за измены жениха, и из депрессии теперь ее может вытащить только давняя подруга, которая уговаривает Ксению на авантюрное путешествие в солнечную Хорватию. Курортные интриги, соблазнительные приключения, криминальные гонки... Чем завершится их путешествие – свадьбой или тюрьмой?

Главные роли в фильме исполнили Наталка Денисенко (сериал "Крепостная"), Тарас Цимбалюк (сериалы "Поймать Кайдаша", "Крепостная", "Кофе с кардамоном", "Первые дни"), Антонина Хижняк (сериалы "Поймать Кайдаша", "Я – Надежда", "Первые дни") и Павел Текучев (сериал "Коп из прошлого").

Снял фильм украинский актер и режиссер Алексей Комаровский, который до этого работал над сериалом "Соседи навсегда", а также исполнял одну из ролей в ромкоме "Соседка" с Ксенией Мишиной.

Маяк смерти

Faro (Испания, Аргентина, 2023, триллер/ужасы/драма)

Главная героиня фильма Лидия вместе со своим отцом Пабло переезжают в далекий маяк, который достался им в наследство от деда. Лидия приходит в себя после гибели матери, а Пабло, как может, заботится о дочери. Вскоре у девушки появляется новый симпатичный друг, и, вроде бы, жизнь начинает налаживаться. Но, как известно, маяки не только помогают кораблям, но и привлекают таинственные силы. Свет маяка может свести с ума, а может заставить поверить в реальность призраков.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,1 из 10 баллов.

Замок на песке

The Sand Castle (Ливан, ОАЭ, США, 2025, триллер/драма)

В центре сюжета фильма – семья из четырех человек, которая пытается выжить на необитаемом острове, где раскрывается их прошлое, затягивая в водоворот мучительных событий.

Главные роли в фильме исполнили Надин Лабаки, Зияд Бакри, Зейн Аль Рафьи и Риман Аль Раффеа.

Снял фильм американский независимый режиссер Мэтти Браун, для которого это полнометражный дебют.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8 из 10 баллов.

Фильм станет доступен на Netflix с 24 января 2025 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы января 2025 года – на этой неделе на Apple TV+ стартует триллер "Основная цель", а на Netflix выйдет второй сезон шпионского экшна "Ночной агент".

Марина Григоренко