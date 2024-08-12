В украинский прокат фильм выйдет 29 августа 2024 года.

Кинокомпания Millennium Media выпустила трейлер научно-фантастического триллера "Непокорная Элис" (Subservience) с Меган Фокс (франшиза "Трансформеры", "Тело Дженнифер", "Неудержимые 4") в главной роли.

На этот раз голливудская "роковая красотка" играет роль андроида с искусственным интеллектом Элис, которую покупает в качестве помощницы молодой мужчина Ник, чтобы справиться с домашней работой, пока его жена Мэгги находится в больнице. Впрочем, очень быстро "живой" робот настолько привязывается к своему владельцу, что теперь она решительно настроена устранить главную угрозу их счастью: его семью.

Партнером Меган на съемочной площадке стал итальянский актер Микеле Морроне, больше всего известный по эротической франшизе "365 дней".

Также в фильме сыграли Мейделин Зима (сериалы "Твин Пикс", "Герои", "Блудливая Калифорния"), Атанас Сребрев ("Хеллбой", "Хитмен") и другие.

Режиссером фильма выступил С.К. Дейл, который до этого снял фильм ужасов "В ловушке" (2021), также с Меган Фокс в главной роли.

В украинский прокат фильм выйдет 29 августа 2024 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution.

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