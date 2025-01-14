УНИАН подготовил подборку главных новинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Эта неделя принесет украинским киноманам огромное количество долгожданных новинок. Среди них – эротический триллер "Хорошая плохая девочка" с Николь Кидман, семейная комедия "Приключения Паддингтона в Перу", фильм ужасов "Человек-волк", скандальная польская псевдоисторическая драма "Смерть Путина" и еще несколько премьер.

Между тем, онлайн на Netflix выйдет экшн-комедия "Снова в деле", в которой топ-звезда 90-х и 00-х Кэмерон Диас вернется на экраны после 10-летнего перерыва в кино.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Хорошая плохая девочка

Babygirl (США, Нидерланды, 2024, триллер/эротика)

В центре сюжета фильма – властная руководительница международной корпорации Роми, заботливая мать двух дочерей и преданная жена, недовольная своей сексуальной жизнью. Однажды она закручивает роман со своим молодым стажером Сэмюэлем, но эти отношения нарушают не только корпоративную этику, но и нормы общественной морали. Вместе они исследуют вопросы сексуальности, власти и доминирования в современном мире корпоративной культуры. Одновременно Роми оказывается в ловушке, которая угрожает не только ее семье, но и карьере.

Главную роль в фильме исполнила оскароносная Николь Кидман ("Мулен Руж", "Часы", "Догвилль", "С широко закрытыми глазами", франшиза "Аквамен"). Критики остались в восторге от ее смелой игры, за что актриса получила "Кубок Вольпи" Венеции – одну из самых престижных кинонаград в мире.

Также в ленте сыграли Харрис Дикинсон ("Треугольник печали", "Железный коготь", "Там, где поют раки", "Малифисента"), Софи Уайлд ("Говори со мной", "Магические двери") и Антонио Бандерас ("Маска Зорро", "Отчаянный", "Кожа, в которой я живу", трилогия "Дети шпионов").

Сняла фильм нидерландский режиссер, актриса и писательница Галина Райс, которая до этого поставила драму "Инстинкт" (2019) и комедийный хоррор "Тело тело тело" (2022).

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть", но только 48% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 80 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Приключения Паддингтона в Перу

Paddington in Peru (США, Великобритания, Франция, Япония, 2024, комедия/приключения/семейный)

Третья часть хитовой франшизы о самом милом мишке в мире, снятая по мотивам цикла романов писателя Майкла Бонда, вернет зрителей на его родину. По сюжету фильма, семья Браунов, приютившая Паддингтона в Лондоне, отправляется в Перу, чтобы навестить его тетю Люси. Но по приезду оказывается, что медведица исчезла и якобы отправилась в загадочное путешествие глубоко в джунгли Амазонки. Смелый Паддингтон без всяких раздумий отправляется на спасение, а Брауны сопровождают его в этом приключении.

К своим ролям в новых "Приключениях Паддингтона" вернулись Хью Бонневиль ("Аббатство Даунтон"), Джули Уолтерс (франшиза "Гарри Поттер") и Джим Бродбент ("Дневник Бриджит Джонс"). Между тем, Эмили Мортимер ("Мэри Поппинс возвращается") заменила Салли Хокинс в роли миссис Браун. Также к франшизе присоединились Оливия Колман ("Вонка", "Фаворитка", "Отец") и Антонио Бандерас ("Маска Зорро", "Отчаянный", "Кожа, в которой я живу", трилогия "Дети шпионов").

"Приключения Паддингтона в Перу" – это первый фильм франшизы, который снимал не Пол Кинг ("Вонка", сериал The Mighty Boosh) – он остался исполнительным продюсером и со-автором идеи. Между тем, режиссером нового фильма выступил известный клипмейкер Дуглас Уилсон, который создавал видео-работы для Apple Music, Coldplay, Massive Attack и других.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 60 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Человек-волк

Wolf Man (США, 2025, ужасы)

В центре сюжета нового фильма от Blumhouse Productions, являющегося перезапуском одноименного культового хоррора 1941 года – муж и отец из Сан-Франциско по имени Блейк, который наследует отдаленный дом в сельской местности Орегона после таинственного исчезновения отца. Поскольку его брак находится на грани краха, он убеждает жену вместе с дочерью посетить загородное поместье, чтобы отдохнуть от суеты города. Однако покой длится недолго: после приезда на семью нападает невидимое животное, заставляя их запереться в доме. С наступлением ночи Блейк начинает странно себя вести, превращаясь в нечто неузнаваемое. Поэтому его жене придется выбирать, является ли существо в их доме более опасным, чем то, что вне его.

Главные роли в фильме исполнили Кристофер Эбботт ("Бедные-несчастные", сериал "Ловушка-22") и Джулия Гарнер (сериалы "Изобретая Анну", "Озарк").

Снял нового "Человека-волка" Ли Воннелл ("Человек-невидимка", "Астрал: Часть 3").

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Смерть Путина

Putin (Польша, США, Мальта, 2024, биография/драма/криминал)

Этот скандальный фильм представляет собой путешествие по глубинам сознания российского диктатора Владимира Путина, открывающее зрителю его параноидальные мысли и уязвимые точки. Кому и за сколько Путин продал последние крохи человечности в обмен на неограниченную власть? Зрителям обещают рассказать "всю правду" об исторических событиях, которые привели к варварскому вторжению в Украину, которое стало возможным благодаря сочетанию метафизической русской души с жесткой российской реальностью.

Сам Путин в фильме был сгенерирован с помощью искусственного интеллекта и с привлечением польского актера Славомира Собалы, который давно является профессиональным двойником российского тирана – в этом образе он уже снимался в рекламных роликах и даже участвовал в мюзикле.

Также в фильме сыграли Томас Кречман ("Пианист", "Операция "Валькирия", "Мстители: Эра Альтрона"), Томаш Дедек ("Список Шиндлера", "Ядовитые растения"), Юстина Карловская, Максимилиан Зелински и другие.

Снял ленту самый кассовый режиссер и продюсер Польши Патрик Вега ("Питбуль", "Ботокс"). Для него это первый фильм на английском языке.

Тихий рев

Silent Roar (Великобритания, 2023, драма)

Сюжет фильма разворачивается вокруг юного серфингиста Дондо, который пытается принять исчезновение своего отца-рыбака в море. В себя его приводит мятежная умница Сас, которая не боится подбивать других на выходки. Она предлагает парню сбежать с острова, чтобы найти собственный путь через волны, верования и адский огонь.

Главные роли в фильме исполнили Луи Маккартни (сериалы "Игра престолов", "Турист"), Элла Лили Гиланд (сериал "Черные голуби") и Фиона Белл ("Женщина в стене"). Также в ленте сыграла звезда сериала от Netflix "Сексуальное образование" Чинэнье Эзеуду.

Снял фильм британский режиссер Джонни Барингтон, для которого "Тихий рев" стал полнометражным дебютом – его короткий метр "Шум" был номинирован на премию BAFTA.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 88% одобрения от критиков.

Случайный разговор

Daddio (США, 2023, драма)

Сюжет этого фильма, также известного под названием "Папуля", разворачивается вокруг случайного разговора, завязавшегося между пассажиркой и водителем такси по дороге из аэропорта. Внезапно эта беседа оказывается чрезвычайно важной.

Главные роли в фильме сыграли Дакота Джонсон (франшиза "50 оттенков серого", "Мадам Паутина") и Шон Пенн ("Таинственная река", "Милк", "Тонкая красная линия").

Сняла фильм американская сценаристка и режиссер Кристи Холл, которая до этого создала сериал Netflix "Мне это не нравится" и выступила автором сценария к скандальному фильму "Все закончится на нас" (после выхода которого актриса Блейк Лайвли и режиссер Джастин Бальдони развернули настоящую войну друг против друга).

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 76% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 88% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 62 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,8 из 10 баллов (соответствует характеристике "средние или смешанные отзывы").

СТАРтап

On fait quoi maintenant? (Франция, 2024, комедия)

В центре сюжета фильма – трое друзей, которых уволили с работы из-за почтенного возраста. И теперь они решают открыть СТАРтап. Дело это новое и непонятное, поэтому для успеха необходимо сделать три важных шага: нанять персонал, запустить звездную рекламу и... начать.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 4,9 из 10 баллов.

Снова в деле

Back in Action (США, 2025, экшн/комедия)

В центре сюжета фильма - двое элитных агентов ЦРУ Эмили и Мэт, которые пятнадцать лет назад сбежали из агентства, чтобы стать родителями. Но теперь их прикрытие раскрыто, и они вынужденно возвращаются в мир шпионажа.

Главную женскую роль в фильме исполнила топ-звезда 90-х и 00-х Кэмерон Диас ("Маска", "Ангелы Чарли", "Отдых по обмену"), которая 10 лет назад ушла из большого кино, чтобы сосредоточиться на семье – этот фильм станет ее долгожданным возвращением на экраны. Ее партнером на экране стал Джейми Фокс ("Джанго освобожденный", "Рэй", "Дневная смена").

Также в фильме сыграли Гленн Клоуз ("Роковое влечение", "101 далматинец", "Деревенская элегия") и Эндрю Скотт (сериалы "Шерлок", "Проповедник", "Рипли").

Снял фильм американский режиссер Сет Гордон, известный по комедиям "Четыре Рождества", "Несносные боссы" и "Спасатели Малибу", а также сериалу "Ночной агент". Сценарий к этому фильму он написал в соавторстве с Бренданом О'Брайеном, который в свое время также работал над хитовой комедией "Соседи".

Фильм станет доступен на Netflix с 17 января 2025 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы января 2025 года – на этой неделе на Apple TV+ стартует второй сезон хитового психологического триллера "Разрыв".

Марина Григоренко