Джулия Гарнер составит компанию Петро Паскалю и Ванессе Кирби.

Американская актриса Джулия Гарнер, наиболее известная по сериалам "Озарк", "Американцы" и "Изобретая Анну", присоединилась к актерскому составу обновленной "Фантастической четверки" по комиксам Marvel.

В новом фильме она получила роль Серебрянного серфера, а точнее его женской версии Шалла-Бал – возлюбленной оригинального "серфера" Норрина Радда, пишет Deadline со ссылкой на собственные источники.

В кинокомпании Marvel, которая на данный момент активно занята поиском выхода из кризиса в КВМ, эту информацию пока официально не подтвердили.

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Как сообщал УНИАН, 14 февраля 2024 года кинокомпания Marvel наконец объявила актерский состав новой "Фантастической четверки", которая станет частью шестой фазы MCU.

В частности, роль Рида Ричардса (он же "Мистер Фантастик") получил Педро Паскаль (сериалы "Игра престолов", "Нарко", "Мандалорец", "Последние из нас"). Ванесса Кирби ("Наполеон", "Фрагменты женщины", франшиза "Миссия невыполнена") досталась роль Сью Сторм (она же "Женщина-невидимка"), а Джозефу Куинну ("Оверлонд", сериал "Очень странные дела") – роль Джонни Сторма (он же "Человек-факел"). Роль Бена Гримма (он же "Существо") получил Эбон Мосс-Бахрах (сериал "Медведь").

Какие-либо детали о сюжете фильма на данній момент неизвестны, однако источники сообщают, что его события будут происходить в альтернативной вселенной и, вероятно, в стилистике 1960-х годов.

Режиссером фильма назначили Мэтта Шекмана, который до этого работал над многими популярными сериалами, в том числе "Доктор Хаус", "Фарго", "Хорошая жена", "Игра престолов" и "ВандаВижн".

Съемки фильма планируют начать в конце лета 2024 года в Лондоне.

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