В фильме имеются сразу две сцены после титров, вторая из которых является обязательной к просмотру.

16 декабря 2021 года в украинский прокат выходит фильм "Человек-паук: Нет пути домой" (Spider-Man: No Way Home) об одном из самых популярных героев комиксов Питере Паркере.

Однако поскольку допремьерные показы фильма для широкой аудитории начинаются уже сегодня, 15 декабря, мы спешим ответить на волнующий многих фанатов Marvel впорос: есть ли сцена после титров.

Отвечаем: в фильме имеются сразу две сцены после титров, вторая из которых является обязательной к просмотру.

Разумеется, мы не будем раскрывать их содержание, но определенные намеки сделаем (если вы хотите сохранить интригу, то советуем остановиться читать материал прямо сейчас).

Итак, первая сцена после титров отсылает нас к фильму "Веном 2". Помните, в конце этой картины Эдди Брок и Веном перенеслись на некий экзотический остров? Так вот на этот раз вы увидите продолжение этой сцены, а также определенный намек на будущее.

Вторая сцена не менее важна. По сути, это первый, до сих пор неизданный трейлер предстоящего фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", который выйдет на экраны в мае 2022 года и станет следующим полнометражным фильмом в рамках четвертой фазы киновселенной Marvel. И, стоит отметить, этот ролик получился действительно мощным, так что не поленитесь досидеть до конца.

УНИАН уже посмотрел фильм "Человек-паук: Нет пути домой" и готов поделиться свежими впечатлениями в подробной рецензии (максимально без спойлеров).

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Автор: Марина Григоренко