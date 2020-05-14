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Фильм об Украине оказался рядом с "Маяком" и "Паразитами" в рейтинге The Guardian

13:14, 14 мая 2020
Кино и музыка
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«Цена правды» – это биографическая кинокартина о британском журналисте Гарете Джонсе, который стал первым сообщившим миру о преступлениях Советского Союза над украинцами, а именно – Голодоморе 1932-33 годов.

В обзоре The Guardian, в частности, говорится об «убедительном герое» и сильной истории.

На соседних ступеньках вместе с фильмом об Украине – лента-хоррор «Маяк» режиссера Роберта Эггерса и известные «Паразиты» от южнокорейского автора Пон Чжун Хо.

Агнешка Холланд была награждена орденом княгини Ольги. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

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Теги: #рейтинг#Голодомор