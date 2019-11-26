Цена правды: Зеленский наградил режиссера фильма про Голодомор орденом княгини Ольги

Премьера фильма "Цена правды" запланирована на 28 ноября.

Режиссер исторического триллера о Голодоморе Цена правды Агнешка Холланд награждена орденом княгини Ольги. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

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Режиссер исторического триллера о Голодоморе Цена правды Агнешка Холланд награждена орденом княгини Ольги. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно тексту указа, Зеленский отметил орденом княгини Ольги III степени режиссера Агнешку Холланд «за весомый вклад в почтение памяти жертв геноцида украинского народа — Голодомора 1932−1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе».

Агнешка Холланд — польский режиссер, председатель европейской киноакадемии, лауреат Золотого глобуса, двукратная номинантка на премию Оскар за фильмы Европа, Европа (1991) и В темноте. (2011).

Холланд выступила режиссером исторического триллера Цена правды о британском журналисте Гарете Джонсе, который в 1933 году отправился в Советский Союз, где увидел организованный советской властью Голодомор в Украине и другие преступления сталинского режима.

Премьера фильма "Цена правды" запланирована на 28 ноября. Киноленте прогнозируют бешеный успех, ведь ее уже заметили на престижных фестивалях. В частности, авторы фильма "Цена правды" получили награду на 44-м Фестивале польских художественных фильмов "Золотые Львы". Съемки фильма проходили в Украине, Польше и Шотландии.

Ранее УНИАН сообщал, что Джамала представила саундтрек к фильму о Голодоморе.