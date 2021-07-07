Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецэфир с ярким перформенсом.

Традиционно, к празднику Независимости Украины, телеканал 1+1 готовит ряд особых спецпроектов.

Так, 31 июля ТСН начнет большой тур по стране, который будет посвящен 30-летию Независимости Украины. Ежедневно в 19:30 ТСН будет в прямом эфире проводить выездные выпуски новостей из всех регионов, кроме оккупированных. Команда ТСН охватит всю страну и покажет зрителям особые истории об украинских городах накануне праздника.

Выездные студии ТСН будут расположены под открытым небом. Зрители увидят эксклюзивные репортажи, в которых корреспонденты ТСН станут соведущими, и познакомят зрителей каждый со своим родным городом.

В туре будут работать пятеро ведущих ТСН: Наталья Мосейчук, Лидия Таран, Маричка Падалко, Соломия Витвицкая и Святослав Гринчук. Первый выездной эфир состоится из Ужгорода, выпуск новостей проведет Наталья Мосейчук.

Финалом всеукраинского тура станет особый спецвыпуск 24 августа, в День Независимости Украины. Его ТСН создаст в коллаборации с Big Entertainment Shows, создателями шоу "Голос країни", "Танцы со звездами", "Липсинк батл". Выездная студия ТСН расположится под открытым небом в сердце Киева, ведущими прямого эфира станут Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Лидия Таран. Зрители смогут увидеть яркие перформенсы с известными украинцами, которые стали символами эпохи.

Идея спецпроекта – показать путь Украины, ее трансформацию, длиной в 30 лет.

Не пропустите грандиозный проект ТСН к 30-й годовщине Независимости Украины уже с 31 июля на 1+1.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Иван Бойко