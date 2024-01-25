Украинцы взбунтовались против НВО.

Недавно стало известно о том, что сербский и российский актер Милош Бикович сыграет в сериале НВО "Белый лотос". Это не понравилось украинцам, так как Милош в 2021 году получил гражданство страны-агрессора, а в 2022-м поддержал полномасштабное вторжение России в Украину.

На данную ситуацию отреагировало Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве раскритиковали НВО за приглашение актера, получившего награду от диктатора Владимира Путина за вклад в российскую культуру.

"Милош Бикович, сербский актер, который поддерживал Россию с начала полномасштабного вторжения, теперь должен сыграть главную роль в третьем сезоне сериала HBO "Белый лотос". HBO, вы можете работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?" - говорится в заявлении МИД в соцсети Х.

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Стоит отметить, что пока ответа от НВО не последовало. Кроме того, премьера нового сезона "Белого лотоса" запланирована на 2025 год.

Позиция Милоша Биковича по войне в Украине

Милош Бикович неоднократно появлялся в незаконно аннексированном Крыму. Также он всячески поддерживает преступный режим Кремля и вторжение в Украину.

Милош считает себя русским человеком, о чем неоднократно говорил в своих соцсетях. После того, как он получил гражданство РФ, актер написал:

"Для меня большая честь сказать сегодня: Россия - моя родина".

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