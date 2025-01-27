События разворачиваются во время большой войны и показывают, как главный герой попадает в смертельную ловушку.

Команда украинского фильма "Мышеловка", который по жанру является триллером, представила официальный трейлер картины. Также стало известно, когда украинцам ждать премьеру ленты в кинотеатрах.

Режиссером, сценаристом и продюсером картины выступил Сергей Касторных. Спродюсировали "Мышеловку", кроме него, также Тарас Босак и Юра Король.

Главную роль военного Антона в картине исполнил актер Юрий Кулинич, который успел запомниться зрителям яркими ролями в фильмах "Короли рэпа", "Плохие дороги", "Носорог" и другие. По словам режиссера, на пробах Юрий не сыграл, а "прожил" и пропустил историю сквозь себя.

Антон впервые оказывается в зоне боевых действий, в блиндаже, вход в который заваливает от прямого попадания снаряда. Он приходит в себя с многочисленными травмами, в одиночестве, заключенный под землей в нескольких квадратных метрах, без выхода. Герой использует все доступные средства и ресурсы, чтобы выбраться из смертельной ловушки.

В "Мышеловке" также снялись и другие известные украинские актеры, в частности, Анна Бирзул, Андрей Исаенко, Назар Грабарь. Премьера фильма в кинотеатрах страны состоится 3 апреля 2025 года.

Напомним, ранее вышел новый трейлер фильма "Мики 17" с Робертом Паттинсоном в главной роли. Стало известно, когда лента появится в украинском прокате.

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