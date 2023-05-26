В украинский прокат фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом выйдет 20 июля 2023 года.

Популярная британская певица Дуа Липа выпустила клип на песню "Dance the Night", ставшую саундтреком к романтической комедии "Барби" (Barbie).

Отметим, также Дуа Липа сыграла одну из ролей в фильме. Ей досталась роль "Барби-Русалочки" (Mermaid Barbie) – это ее актерский дебют.

Кроме того, вчера вышел финальный трейлер "Барби", в котором рассказали немного больше о приключениях Барби и Кена в реальном мире.

Фильм "Барби" – что известно

Сюжет романтической комедии "Барби" (Barbie) от режиссера Греты Гервиг ("Леди-Берд", "Маленькие женщины") основан на культовой игрушке от Mattel.

После того, как каноническая Барби начинает терять свою ведущую роль в "Стране Барби" за то, что она неидеальная кукла, она отправляется в мир людей, чтобы обрести истинное счастье. Вместе с ней на поиски приключений отправляется один из Кенов.

Главные роли в фильме исполнили Марго Робби ("Я, Тоня", "Отряд самоубийц", "Вавилон") и Райан Гослинг ("Драйв", "Бегущий по лезвию", "Серый человек").

Также фильме снимались Америка Феррера ("Как укротить дракона"), Симу Лю ("Шан-Чи и Легенда десяти колец"), Джон Сина ("Миротворец", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Форсаж 9"), Хелен Миррен ("Калигула", "Королева", "Шазам 2", "Форсаж 9"), Кейт Маккинон ("Охотники за привидениями", "Сенсация"), Уилл Феррелл ("Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги", "Сводные братья"), Эмма Маки ("Половое воспитание", "Смерть на Ниле"), Шути Гатва ("Половое воспитание", "Доктор Кто"), Коннор Суинделлс ("Половое воспитание"), Майкл Сера ("Джуно", "Скотт Пилигрим против мира"), Ариана Гринблатт ("65", "Любовь и монстры"), Кингсли Бен-Адир ("Тайное вторжение", "Острые козырьки") и многие другие современные звезды.

В украинский прокат фильм выйдет уже 20 июля 2023 года. Интересно, что одновременно в прокат выйдет биографический фильм "Оппенгеймер" (Oppenheimer) от режиссера Кристофера Нолана. В Интернете уже появилось немало шуток относительно такого соседства, а киностудии ожидают серьезную битву за лидерство в прокате в конце июля 2023 года.

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