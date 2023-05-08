Кинокомпания Universal Pictures выпустила новый трейлер биографического фильма "Оппенгеймер" (Oppenheimer) от режиссера Кристофера Нолана ("Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет").
Фильм расскажет о физике Роберте Оппенгемере, которого называют "отцом" атомной бомбы.
В новом трейлере зрителям показали чуть больше кадров, рассказывающих о так называемом "Манхэттенском проекте" – программе разработки ядерного оружия в США, осуществление которой началось в сентябре 1942 года. Проектом руководили американский физик Роберт Оппенгеймер и генерал инженерного корпуса армии США Лесли Гроуз. В рамках проекта были созданы три атомные бомбы, две из которых были сброшены на японские Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.
Сценарий фильма основан на книге Кая Берда и Мартина Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера", вышедшей в 2005 году. Материал для книги они собирали в течение 20 лет.
Главные роли в фильме исполнили Киллиан Мерфи ("Начало", "28 дней спустя", "Завтрак на Плутоне", "Острые козырьки), Эмили Блант ("Тихое место", "Круиз по джунглям") и Мэтт Дэймон ("Умница Уилл Хантинг", "Одиннадцать друзей Оушена", "Марсианин").
Также в фильме сыграли Роберт Дауни-младший ("Железный человек", "Мстители", "Шерлок Холмс"), Флоренс Пью ("Черная вдова", "Солнцестояние", "Чудо"), Рами Малек ("Не время умирать", "Дьявол в деталях", "Богемная рапсодия"), Джош Хартнетт ("Гнев человеческий", "Перл Харбор", "Город грехов"), Дэйн Де Хаан ("Убей своих любимых", "Новый Человек-паук 2: Высокое напряжение", "Валериан и город тысячи планет") и многие другие известные актеры.
В украинский прокат новый фильм "Оппенгеймер" выйдет 20 июля 2023 года. Интересно, что в этот же день состоится премьера фильма Греты Гервиг "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. В Интернете уже появилось немало шуток относительно такого соседства, между тем, киностудии ожидают серьезную битву за лидерство в прокате в конце июля 2023 года.