В украинский прокат новый фильм Кристофера Нолана выйдет 20 июля 2023 года.

Кинокомпания Universal Pictures выпустила новый трейлер биографического фильма "Оппенгеймер" (Oppenheimer) от режиссера Кристофера Нолана ("Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет").

Фильм расскажет о физике Роберте Оппенгемере, которого называют "отцом" атомной бомбы.

В новом трейлере зрителям показали чуть больше кадров, рассказывающих о так называемом "Манхэттенском проекте" – программе разработки ядерного оружия в США, осуществление которой началось в сентябре 1942 года. Проектом руководили американский физик Роберт Оппенгеймер и генерал инженерного корпуса армии США Лесли Гроуз. В рамках проекта были созданы три атомные бомбы, две из которых были сброшены на японские Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Сценарий фильма основан на книге Кая Берда и Мартина Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера", вышедшей в 2005 году. Материал для книги они собирали в течение 20 лет.

Главные роли в фильме исполнили Киллиан Мерфи ("Начало", "28 дней спустя", "Завтрак на Плутоне", "Острые козырьки), Эмили Блант ("Тихое место", "Круиз по джунглям") и Мэтт Дэймон ("Умница Уилл Хантинг", "Одиннадцать друзей Оушена", "Марсианин").

Также в фильме сыграли Роберт Дауни-младший ("Железный человек", "Мстители", "Шерлок Холмс"), Флоренс Пью ("Черная вдова", "Солнцестояние", "Чудо"), Рами Малек ("Не время умирать", "Дьявол в деталях", "Богемная рапсодия"), Джош Хартнетт ("Гнев человеческий", "Перл Харбор", "Город грехов"), Дэйн Де Хаан ("Убей своих любимых", "Новый Человек-паук 2: Высокое напряжение", "Валериан и город тысячи планет") и многие другие известные актеры.

В украинский прокат новый фильм "Оппенгеймер" выйдет 20 июля 2023 года. Интересно, что в этот же день состоится премьера фильма Греты Гервиг "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. В Интернете уже появилось немало шуток относительно такого соседства, между тем, киностудии ожидают серьезную битву за лидерство в прокате в конце июля 2023 года.

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