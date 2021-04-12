Кадр из фильма / twitter.com/TheFilmStage

Церемония вручения премии проходила в полувиртуальном формате из-за карантина.

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Триумфатором премии стал фильм "Земля кочевников". Хлоя Чжао признана лучшим режиссером фильма, а исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд стала обладательницей награды "Лучшая актриса". Также фильм получил награду за лучшую операторскую работу.

Список победителей:

  • Лучший фильм: "Земля кочевников" 
  • Лучший британский фильм: "Перспективная девушка"
  • Лучший режиссер: Хлои Чжао ("Земля кочевников")
  • Лучшая актриса: Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")
  • Лучший актер: Энтони Хопкинс ("Отец")
  • Лучший актер второго плана: Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия")
  • Лучшая актриса второго плана: Ё-джон Юн ("Минари")
  • Лучший оригинальный сценарий: Эмеральд Феннелл ("Перспективная девушка") 
  • Лучший адаптированный сценарий: Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон ("Отец")
  • Лучший фильм на иностранном языке: "Еще по одной" (Дания)
  • Лучший анимационный фильм: "Душа" 
  • Лучшая оригинальная музыка: Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист — "Душа" 
  • Лучшая операторская работа: Джошуа Джеймс Ричардс ("Земля кочевников") 
  • Лучший монтаж: "Звук металла" 
  • Лучшее художественное оформление: "Манк" 
  • Лучший дизайн костюмов: "Ма Рэйни: Мать блюза" 
  • Лучшие визуальные эффекты: "Тенет" 
  • Лучший звук: "Звук металла" 
  • Лучший грим и прически: "Ма Рэйни: Мать блюза" 
  • Восходящая звезда: Букки Бакрэй 
  • BAFTA Fellowship: Энг Ли 

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Автор: Диана Могилевич