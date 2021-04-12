Кадр из фильма / twitter.com/TheFilmStage
Церемония вручения премии проходила в полувиртуальном формате из-за карантина.
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Триумфатором премии стал фильм "Земля кочевников". Хлоя Чжао признана лучшим режиссером фильма, а исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд стала обладательницей награды "Лучшая актриса". Также фильм получил награду за лучшую операторскую работу.
Список победителей:
- Лучший фильм: "Земля кочевников"
- Лучший британский фильм: "Перспективная девушка"
- Лучший режиссер: Хлои Чжао ("Земля кочевников")
- Лучшая актриса: Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")
- Лучший актер: Энтони Хопкинс ("Отец")
- Лучший актер второго плана: Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия")
- Лучшая актриса второго плана: Ё-джон Юн ("Минари")
- Лучший оригинальный сценарий: Эмеральд Феннелл ("Перспективная девушка")
- Лучший адаптированный сценарий: Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон ("Отец")
- Лучший фильм на иностранном языке: "Еще по одной" (Дания)
- Лучший анимационный фильм: "Душа"
- Лучшая оригинальная музыка: Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист — "Душа"
- Лучшая операторская работа: Джошуа Джеймс Ричардс ("Земля кочевников")
- Лучший монтаж: "Звук металла"
- Лучшее художественное оформление: "Манк"
- Лучший дизайн костюмов: "Ма Рэйни: Мать блюза"
- Лучшие визуальные эффекты: "Тенет"
- Лучший звук: "Звук металла"
- Лучший грим и прически: "Ма Рэйни: Мать блюза"
- Восходящая звезда: Букки Бакрэй
- BAFTA Fellowship: Энг Ли
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