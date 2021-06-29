Актер сыграет криминального репортера, съемки будут проходить в Италии.

Актер Антонио Бандерас, который получил номинацию на "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Боль и слава", снимется в новом мини-сериале о серийном убийце "Флорентийский монстр".

60-летний артист сыграет роль итальянского криминального репортера Марио Специ. Об этом сообщило издание Variety.

Мини-сериал "Флорентийский монстр", который выйдет в 6 эпизодах, расскажет историю о том, как Марио Специ и писатель Дуглас Престон искали убийцу и проводили с ним "пугающее интервью".

"Как ни странно, Марио и я были втянуты в мучительную прокурорскую вендетту: наши телефоны прослушивались, нас преследовала полиция, нас обвиняли в участии в сатанинских ритуалах. Это завершилось арестом Марио и обвинением в том, что он сам является Флорентийским монстром", - рассказал Дуглас Престон.

Читайте такжеПоявился впечатляющий трейлер аниме "Человек-бензопила"Антонио Бандерас не только сыграет в сериале одну из главных ролей. Также он является одним из исполнительных продюсеров "Флорентийского монстра", а режиссером выступит Николай Арсель.

Съемки будут проходить в Тоскане, Флоренции и Сардинии. Дату релиза создатели сериала пока что не сообщают.

Ранее уже стало известно, что франшиза "Дети шпионов", в которой Бандерас сыграл отца семейства, получит перезапуск. К работе над фильмом о «многонациональной семье» вернется режиссер и сценарист предыдущих частей Роберт Родригес.

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Перевод: Polina Kuzenko