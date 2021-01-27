Кинокомпания Skydance Media планирует перезапустить франшизу «Дети шпионов».
Читайте также"Манк", "Душа" и "Бриджертоны": AFI назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 годаОб этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.
К работе над картиной о «многонациональной семье» вернется режиссер и сценарист предыдущих частей Роберт Родригес.
Сейчас франшизой владеет кинокомпания Spyglass Entertainment. Однако ожидается, что руководить разработкой и производством перезапуска фильма будет именно студия Skydance Media, а Гэри Барбер и Питер Ойлатагер из Spyglass станут исполнительными продюсерами.
Сюжет, актерский состав и дата премьеры новой картины не сообщаются.
«Дети шпионов»: подробности о франшизе
- Премьера первого фильма «Дети шпионов» состоялась в 2001 году.
- В фильме сыграли Карла Гуджино, Антонио Бандерас и Алекса Вега.
- Фильм собрал в мировом прокате почти 150 миллионов долларов при бюджете 35 миллионов.
- Затем Родригес выпустил три сиквела, последний из которых «Дети шпионов 4D» был представлен в 2011 году.
- Вся франшиза собрала в прокате более 550 миллионов долларов.
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