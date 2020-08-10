Антонио Бандерасу - 60: лучшие фильмы, которые можно пересматривать вечно

Сегодня актеру исполнилось 60 лет.

Сегодня, 10 августа, известный актер Антонио Бандерас празднует 60-летие.

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Сегодня Антонио известный во всем мире актер, а в детстве он мечтал стать футболистом. Но этого не свершилось из-за травмы. Только в 16 лет после просмотра мюзикла "Волосы" Бандерас захотел стать актером.

А вот Голливуд он начал покорять вовсе не участием в фильмах, а с рекламы джинсов. Громкая слава пришла к актеру после фильма "Интервью с вампиром".

В честь этого знаменательного события мы собрали для вас топ-5 фильмов с его участием, которые скрасят ваш досуг.

"Маска Зорро"

"Соблазн"

"Женщины на грани нервного срыва"

"Дети шпионов"

"Закон желания"

Как сообщал УНИАН, Надежда Мейхер поделились подробностями съемок сериала "Великі Вуйки. Вдома краще".

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