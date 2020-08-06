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Много любви и смеха: Надежда Мейхер поделились подробностями съемок сериала "Великі Вуйки. Вдома краще"

18:17, 06 августа 2020
Кино и музыка
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Надя рассказала о сюжете / фото 1+1

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Сюжет нового сезона разворачивается вокруг отеля, построенного иностранным инвестором в Вуйках, и личных отношений главных героев. В частности, Иван и его возлюбленная Галина теперь строят семью в Великих Вуйках. Актриса Надежда Мейхер рассказала, как ее героиня Галина привыкает к простым сельским условиям жизни, и поделилась интересными подробностями со съемок сериала.

"Моей героине нелегко привыкнуть к условиям и ритму жизни в Великих Вуйках. Она привыкла быть активной, работать, поэтому и в селе ищет себе работу. Кстати, Ирка и Марийка уверены, что Ивану очень не понравится желание Галины работать. Девушки постоянно придумывают способы, как Галина должна об этом ему сказать, и эти идеи становятся началом множества комичных ситуаций", - сказала Мейхер.

Кроме того, Надежда рассказала, что у нее с Юрием Горбуновым будет любовная сцена. Команда проекта долго думала, как правильно это показать. В итоге уверена звезда, этот эпизод будет очень смешным.

Мейхер и Горбунов / фото 1+1
Сериал скоро выйдет / фото 1+1

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