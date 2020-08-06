Много любви и смеха: Надежда Мейхер поделились подробностями съемок сериала "Великі Вуйки. Вдома краще"

Зрители смогут увидеть сериал уже этой осенью.

На днях завершились съемки комедийного сериала "Великі Вуйки. Вдома краще". Его премьера состоится уже этой осенью.

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Сюжет нового сезона разворачивается вокруг отеля, построенного иностранным инвестором в Вуйках, и личных отношений главных героев. В частности, Иван и его возлюбленная Галина теперь строят семью в Великих Вуйках. Актриса Надежда Мейхер рассказала, как ее героиня Галина привыкает к простым сельским условиям жизни, и поделилась интересными подробностями со съемок сериала.

"Моей героине нелегко привыкнуть к условиям и ритму жизни в Великих Вуйках. Она привыкла быть активной, работать, поэтому и в селе ищет себе работу. Кстати, Ирка и Марийка уверены, что Ивану очень не понравится желание Галины работать. Девушки постоянно придумывают способы, как Галина должна об этом ему сказать, и эти идеи становятся началом множества комичных ситуаций", - сказала Мейхер.

Кроме того, Надежда рассказала, что у нее с Юрием Горбуновым будет любовная сцена. Команда проекта долго думала, как правильно это показать. В итоге уверена звезда, этот эпизод будет очень смешным.

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