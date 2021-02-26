Презентация сингла состоялась 25 февраля.

Опальная украинская певица Ани Лорак, живущая и выступающая в РФ, презентовала новый лирический сингл под названием "Наполовину". Читайте такжеНовый клип Ани Лорак раскритиковали в сети (видео)

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram. Многим песня напомнила раннее творчество Каролины.

"Это особенная для меня песня о сильной, волевой личности, которая прошла через ошибки и разочарования, но, тем не менее, смогла сохранить в себе свет. Пусть в вашей жизни всегда побеждает взаимная искренняя любовь", - рассказала Лорак.

Также исполнительница презентовала клип на первую видеоработу в 2021 году.

В клипе Ани Лорак впервые сыграла саму себя — артистку, которая со сцены камерного зала транслирует историю своей жизни.

Лорак и ее концерты в Украине

В Украине Ани Лорак в последний раз выступала в ноябре в 2014 году. Тогда концерты артистки спровоцировали массовые стычки, они сопровождались драками и дымовыми шашками.

Активисты призывали бойкотировать концерты певицы, ведь она выступает в России.

На сегодня артистка живет и гастролирует по России. Ее дочь ходит там в школу.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко