цей матеріал доступний українською

"Красивая пара": Ани Лорак опубликовала снимок с известным красавчиком

10:34, 05 июня 2020
Звезды
548 0
Ани Лорак опубликовала новый снимок в компании Сергея Лазарева / Instagram Ани Лорак

Снимок был опубликован на странице Ани Лорак в Instagram.

Читайте такжеТина Кароль появилась в одном черном боди на пикантном фото

Лорак позирует на фоне природы в теплой клетчатой рубашке красного цвета и черной кепке. На лице у нее нежный макияж. Лазарев же предстал в лаконичной черной рубашке. 

"Что мне дождь проливной, когда мои друзья со мной", - подписала этот снимок Лорак. 

Отметим, что поклонники давно приписывают артистам романтические отношения.

"Красивая пара", "Классно смотритесь!", "Такие клевые!", - засыпали их комплиментами поклонники.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ани Лорак#Сергей Лазарев