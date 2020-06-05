"Красивая пара": Ани Лорак опубликовала снимок с известным красавчиком
10:34, 05 июня 2020Звезды
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Поклонники давно приписывают артистам романтические отношения.
Ани Лорак опубликовала новый снимок в компании Сергея Лазарева / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак опубликовала новый снимок в компании Сергея Лазарева, с которым их связывает крепкая дружба.
Снимок был опубликован на странице Ани Лорак в Instagram.
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Лорак позирует на фоне природы в теплой клетчатой рубашке красного цвета и черной кепке. На лице у нее нежный макияж. Лазарев же предстал в лаконичной черной рубашке.
"Что мне дождь проливной, когда мои друзья со мной", - подписала этот снимок Лорак.
Отметим, что поклонники давно приписывают артистам романтические отношения.
"Красивая пара", "Классно смотритесь!", "Такие клевые!", - засыпали их комплиментами поклонники.
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