Сценарий к будущей картине напиши Джек Торн - автор сюжета картины "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Британский режиссер Филипп Барантини, больше всего известный по нашумевшему сериалу "Переходный возраст", снимет экранизацию культового романа "Алхимик" Пауло Коэльо. Сейчас знаменитость уже ведет переговоры о создании киноадаптации книги бразильского писателя.

Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на собственные источники. Над производством проекта будет работать студия Legendary, а также Sony и Palmstar. Возможная дата выхода новой картины пока что неизвестна. Однако по состоянию на сейчас уже известно, что сценарий к ленте напишет Джек Торн. Британский сценарист ранее работал над фильмом "Гарри Поттер и проклятое дитя" и сериалом "Темные начала".

По данным издания, если все создатели придут к согласию в создании экранизации, то съемки начнутся уже в следующем году. Если Барантини примет предложение о киноадаптации, то он начнет работу над экранизацией "Алхимика" сразу после завершения работы над фильмом "Энола Холмс" о Милли Бобби Браун, который он сейчас снимает для Netflix. Кстати, сценарий к новой "Эноле" также написал Джек Торн.

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К слову, роман "Алхимик" был опубликован в 1988 году и стал одной из самых продаваемых книг в мире. Тираж романа превысил 150 миллионов экземпляров. Он вошел в Книгу рекордов Гиннеса как книга, которая была переведена наибольшее количество раз. В романе рассказывается о парне Сантьяго, который отправляется в путешествие в поисках сокровищ и в результате открывает гораздо более глубокие истины о себе и мире.

О чем сериал "Переходный возраст" Филиппа Барантини

Британская картина стала одной из самых популярных в мире за последнее время. Она рассказывает о жестоком убийстве девочки. 13-летний парень напал на нее с ножом, после чего его арестовывают в его доме. В картине раскрывается проблема влияния соцсетей и мизогинних блогеров на детей.

Сериал состоит из четырех эпизодов, которые были сняты одним кадром. История разворачивается в реальном времени. Главные роли в "Переходном возрасте" сыграли Оуэн Купер, Стивен Грэм, Эрин Догерти и другие.

Напомним, ранее сериал "Переходный возраст" обвинили в пропаганде расизма против белых. Один из пользователей заявил, что проект был снят на основе реального случая. Для съемок в сериале, по его мнению, якобы специально пригласили белого актера, чтобы вызвать негатив к нему. Такой тезис поддержал миллиардер Илон Макс, который сделал репост скандального поста.

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