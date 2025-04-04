На пост миллиардера в сети уже отреагировал сценарист картины и ответил на упреки.

Нашумевший сериал "Переходный возраст" от Netflix в сети обвинили в пропаганде расизма против белых. Это заявление поддержал американский миллиардер и изобретатель Илон Маск, который сделал репост поста на свою страницу. Сценарист картины Джек Торн отреагировал на действия знаменитости и ответил на упреки в сети, пишет Variety.

Как известно, сериал рассказывает о жестоком убийстве молодой девушки 13-летним школьником. По словам создателей "Переходного возраста", история не была создана на основе реальных событий. Во время съемок и написания сценария они вдохновились различными преступными случаями в Великобритании.

В то же время в сети считают иначе. Один из пользователей в X заявил, что проект был снят на основе реального случая. Он утверждает, что события в картине рассказывают о реальном убийстве в Саутпорте. Преступление совершил темнокожий ребенок. Для съемок в сериале пригласили белого актера. Автор поста указывает, что таким образом якобы создатели прибегли к "антибелой пропаганде".

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Хотя Маск публично не поддержал этот тезис, но он сделал репост поста и добавил подпись: "Вау". Таким образом он распространил информацию на свою многомиллионную аудиторию.

Реакция сценариста "Переходного возраста"

Джек Торн в ответ на это заявил, что "ничего не может быть дальше от истины". А также сценарист в очередной раз добавил, что ни один из эпизодов сериала не был основан на реальных событиях. По его словам, он знает, какой вред может нанести экранизация реальных событий, поэтому отказался от этой идеи.

"Абсурдно говорить, что такие преступления совершают только чернокожие парни. Это чушь и неправда. История знает много случаев, когда такие поступки совершали дети всех рас. Мы не хотим этим сказать что-то о расе. Мы говорим о маскулинности. Мы пытаемся заглянуть внутрь проблемы. Мы не говорим, что это то или другое, мы говорим, что это касается мальчиков", - отметил Торн.

О чем сериал "Переходный возраст"

Британская картина рассказывает о жестоком убийстве девочки и последствиях этого преступления. 13-летний парень напал на девушку с ножом, после чего его арестовывают в его доме. В картине раскрывается немало проблем современности, в частности, акцентируется на негативном влиянии соцсетей и мизогинних блогеров на детей.

Сериал состоит из четырех эпизодов, которые были сняты одним кадром. История разворачивается в реальном времени, когда семья и детективы расследуют трагедию. Главные роли в проекте сыграли Оуэн Купер, Стивен Грэм, Эрин Догерти и другие. Картина стала рекордсменкой на Netflix. Она собрала 66 миллионов просмотров за две недели.

Напомним, ранее психолог назвал три причины, почему стоит посмотреть сериал "Переходный возраст". Эта картина раскрывает множество проблем, с которыми сталкиваются дети и родители современности.

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