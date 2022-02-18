В украинский прокат лента выйдет 23 июня 2022 года.

Вышел первый трейлер фильма "Элвис" (Elvis) от режиссера База Лурманна ("Ромео + Джульетта", "Мулен Руж!", "Великий Гэтсби").

Как сообщает Kinomania Film Distribution, фильм "Элвис" рассказывает о жизни и карьере легенды рок-н-ролла Элвиса Пресли (Остин Батлер) сквозь призму сложных отношений с его таинственным менеджером, полковником Томом Паркером (Том Хэнкс). Лента погрузит в историю Пресли и Паркера, которые работали вместе более 20 лет: от начала карьеры Элвиса до его небывалой славы. И все это – на фоне изменений культурного ландшафта Америки.

Особое место в этом путешествии занимает Присцилла Пресли (Оливия ДеДжонг), которая была одной из самых важных и влиятельных людей в жизни звезды.

В украинский прокат лента выйдет 23 июня 2022 года.

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