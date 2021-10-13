Певица признается, что никогда в жизни не чувствовала такого умиротворения, как сейчас.

Британская певица Адель готова выпустить первый за шесть лет студийный альбом.

Об этом певица объявила в своем Twitter.

15-кратная обладательница "Грэмми" продолжит традицию и отразит в своей четвертой пластинке свой возраст в момент работы над песнями. Она будет называться "30".

Работа над альбомом длилась три года. Певица признается, что в самом начале этого пути она "была далека от того, на что надеялась", но на сегодняшний день она "никогда в жизни не чувствовала себя более умиротворенной".

Читайте такжеАдель представила отрывок первой песни за шесть лет (видео)"За это время я узнала много невероятной правды о себе. Я сбросила много слоев и укрылась в новые. Я открыла для себя действительно полезный и здоровый образ мышления", - добавляет Адель.

Релиз альбома назначен на 19 ноября.

Ранее певица признавалась, что самое большое влияние на пластинку оказало ее расставание с мужем - бизнесменом Саймоном Конекки и то, как развод сказался на их сыне Анджело Джеймсе.

Кроме того, 15 октября состоится премьера ее песни "Easy on Me", которая станет первым синглом с "30".

Как уже сообщал УНИАН, в прошлом месяце Адель впервые представила фанатам своего нового бойфренда, футбольного агента Рича Пола.

Автор: Станислав Кожемякин