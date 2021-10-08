Звезда предстала в элегантной фотосессии для глянца.

Известная британская певица Адель не прекращает поражать фанатов результатами похудения - она сбросила 45 килограммов.

Читайте такжеАдель впервые представила всему миру своего бойфренда: сеть в восторгеАртистка снялась для британского и американского Vogue и поделилась снимками на своей странице в Instagram.

Для Vogue Британия Адель позировала на камеру в желтом платье с корсетом и "экстремальным" декольте, едва удерживающем ее пышную грудь. Это платье от Вивьен Вествуд. Дополнила мегастильный образ звезда фирменными широкими черными стрелками и аккуратно уложенными в локоны волосами.

На обложке Vogue США Адель предстала в нарядном изумрудном платье с длиннющим шлейфом. Элегантности "луку" придает и стильная прическа - уложенные в низкий пучок волосы.

В интервью Vogue Адель рассказала, что похудение не было самоцелью. Просто после тяжелого развода с американским бизнесменом Саймоном Конеки в 2019 году она стала справляться со стрессом благодаря занятиям в спортзале.

Чем известна певица Адель

Адель - британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 15 премий Грэмми (из 18 номинаций) и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года" (21 и 25), "Запись года" и "Песня года" дважды. Песня Skyfall в ее исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".

Последний альбом Адель под названием "25" вышел в 2015-м. Релиз возглавила композиция Hello, получившая три "Грэмми". Эта пластинка была признана "Альбомом года" и "Лучшим поп-альбомом с вокалом".

15 октября артистка выпустит первую за 6 лет песню Easy On Me.

Автор: Ольга Робейко