Избранником певицы стал футбольный агент.

Британская певица Адель обнародовала в своем инста-блоге фотографию со своим бойфрендом, футбольным агентом Ричем Полом.

На снимке она предстала в роскошном черном платье с пышными рукавами цвета айвори. Дополнила она образ массивными сережками с жемчугом и ярким макияжем с акцентом на глаза. А ее возлюбленный позировал в черном костюме и белой рубашке.

За несколько часов фото набрало более трех миллионов лайков. Поклонники оставили восторженные комментарии: "Роскошные", "Вау, как это неожиданно", "Красивая пара", "Теперь я вижу, что ты счастлива", "Аж глаза светятся".

Адель - британская певица, лауреат 15 премий Грэмми (из 18 номинаций) и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Песня "Skyfall" в её исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".

В 2011 и 2012 годах издание Billboard назвало Адель артистом года; в 2012 году она была включена в пятёрку 100 величайших женщин в музыкальной индустрии по версии VH1; в 2012 и 2016 годы журнал Time называл её одной из самых влиятельных женщин в мире. С объёмом продаж более чем в 100 миллионов альбомов Адель является одним из самых продаваемых артистов в мире.

В 2017 году заняла третье место в списке журнала Forbes "30 самых высокооплачиваемых звёзд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет".

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Автор: Диана Могилевич