Появился трейлер второго сезона комедийного сериала "После жизни"

Продюсером и режиссером сериала стал Рики Джервейс, который также играет в нем главную роль.

Netflix опубликовал трейлер второго сезона британского комедийного сериала "После жизни" (After Life).

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Исполнительным продюсером и режиссером сериала стал Рики Джервейс, который также играет в нем главную роль.

Главный герой сериала – Тони, человек, ведущий, казалось бы, идеальную жизнь. После неожиданной смерти его жены Лизы Тони полностью меняется. Он думал о том, чтобы покончить с собой, но вместо этого он решил продолжать жить, чтобы наказать мир за все плохое.Отныне он хочет говорить и делать все, что ему нравится, не заботясь о себе или о ком-либо еще. Однако оказывается, что это очень сложно, потому все пытаются спасти хорошего парня, которого они когда-то знали, передает 112.ua.

Премьера первого сезона прошла на Netflix 8 марта 2019 года. Второй сезон будет состоять из шести эпизодов и выйдет 24 апреля.