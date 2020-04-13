Сценарист хоррора "Оно" экранизирует еще один роман Стивена Кинга

Когда выйдет премьера, пока не сообщается.

Гари Доберман, который является сценаристом хоррора "Оно" и режиссер "Проклятия Аннабель 3", займется экранизацией романа Стивена Кинга "Жребий" (Salem’s Lot).

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Доберман уже написал сценарий предстоящей ленты. Одним из продюсеров проекта выступит Джеймс Ван, сообщает Deadline.

"Жребий" впервые был опубликован в 1975 году. Роман рассказывает о писателе Бене, приезжающем в родной провинциальный город Салемс-Лот. Спустя некоторое время он узнает, что все жители - вампиры.

Когда выйдет премьера, пока не сообщается.