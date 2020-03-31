Сериал "Ключи Локков" по комиксам сына Стивена Кинга продлили на второй сезон

О дате выхода нового сезона пока не сообщается.

Netflix продлил на второй сезон сериал "Ключи Локков", основанный на одноименном комиксе писателя Джо Хилла (сына Стивена Кинга) и художника Габриэля Родригеса.

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Об этом говорится на официальной странице проекта в Twitter, где опубликован также ролик к сериалу, а подпись гласит: во втором сезоне будет "больше ключей и демонов".

О дате выхода нового сезона не сообщается. Неизвестно, когда смогут начаться съемки, поскольку Netflix на данный момент приостановил съемки своих фильмов в США и Канаде из-за коронавируса.

Первый сезон вышел 7 февраля и смог быстро завоевать популярность.

По сюжету, трое детей Локков вместе с матерью переезжают в родовое поместье "Дом Ключей". У семейства не так давно умер отец, и все члены пытаются морально справиться с горем. В новом доме Локки находят разбросанные по дому таинственные ключи, которые наделяют обладателей мистическими силами и хранят тайну гибели отца семейства.