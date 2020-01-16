Amazon отказался выпускать сериал "Темная башня" по романам Стивена Кинга

Студию не удовлетворил пилотный эпизод.

Amazon отказался от производства сериала «Темная башня» по романам Стивена Кинга.

Читайте такжеВышел трейлер сериала "Ключи Локков" по комиксам сына Стивена КингаОб этом сообщает Deadline.

Отмечается, что решение было принято после просмотра пилотного эпизода, который не удовлетворил студию. О закрытии шоу стало известно после того, как Amazon Studios выставила на продажу сценарии, которые ложились в основу первого эпизода.

Над проектом из 13 серий работал сценарист Глен Маззара («Ходячие мертвецы»). Главные роли должны были сыграть Сэм Страйк («Охотник за разумом»), Джаспер Пяккенен («Викинги») и Джером Флинн, известный по роли наемника Бронна в «Игре престолов».

Ранее УНИАН сообщал, что сериал о серийном убийце «Ты» продлили на третий сезон.