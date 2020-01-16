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Amazon отказался выпускать сериал "Темная башня" по романам Стивена Кинга

14:52, 16 января 2020
Кино и музыка
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Над проектом из 13 серий работал сценарист Глен Маззара / goodfon.ru

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Отмечается, что решение было принято после просмотра пилотного эпизода, который не удовлетворил студию. О закрытии шоу стало известно после того, как Amazon Studios выставила на продажу сценарии, которые ложились в основу первого эпизода.

Над проектом из 13 серий работал сценарист Глен Маззара («Ходячие мертвецы»). Главные роли должны были сыграть Сэм Страйк («Охотник за разумом»), Джаспер Пяккенен («Викинги») и Джером Флинн, известный по роли наемника Бронна в «Игре престолов».

Ранее УНИАН сообщал, что сериал о серийном убийце «Ты» продлили на третий сезон.

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Теги: #сериал#стивен кинг