Опубликованы первые 9 минут фильма "Бладшот" с Вином Дизелем

Боевик основан на комиксах издательства Valiant.

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первые 9 минут супергеройского боевика "Бладшот" с Вином Дизелем.

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Таким образом студия объявила о раннем выходе фильма в цифровом формате. Sony приняла такое решение из-за закрытия кинотеатров по всему миру в связи с распространением коронавируса. "Бладшот" уже доступен на Amazon, VUDU и iTunes.

В украинский прокат картина Дэйва Уилсона вышла 12 марта - как раз с началом карантина. Боевик основан на комиксах издательства Valiant, передает 112.ua.

По сюжету история начнется с убийства Рэймонда Гаррисона (Дизель) и его жены. Секретная группа ученых воскресит мужчину, после чего он станет благодаря применению нанотехнологий убийцей по имени Бладшот. Со временем к нему возвращается память, он вспоминает человека, который убил его жену, и отправляется на поиски, одержимый жаждой мести.