"Вперед", "Бладшот" и "Мулан": топ-7 самых ожидаемых фильмов марта

УНИАН подготовил подборку самых ожидаемых фильмов марта.

В марте популярный кинематограф подготовил для украинского зрителя ряд громких новинок на любой вкус.

УНИАН подготовил подборку самых ожидаемых фильмов марта.

Вперед / Onward (США, 4 марта)

Читайте такжеВышел дублированный трейлер фильма "Артемис Фаул" с Колином Фарреллом и Джуди Денч (видео)Студии Disney и Pixar представляют анимационную комедию «Вперед». Это история о двух братьях-эльфах, которые отправляются в необычный квест, чтобы узнать, осталось ли в мире хоть немного магии. Новый анимационный фильм Pixar Animation Studios сняли режиссер Дэн Сканлон и продюсер Кори Рэй – команда, подарившая нам «Университет монстров». Первые отзывы зарубежных кинокритиков на мультфильм просто отличные. Ну а чего еще можно было ожидать от великолепного тандема Disney и Pixar.

Обзор на мультфильм можно прочесть по ссылке.

Приключения Пиноккио / Pinocchio (Великобритания, Франция, Италия, 12 марта)

Новая экранизация всемирно известной сказки Карло Коллоди от знаменитого режиссера Маттео Гарроне, истории одного из самых любимых литературных героев – Пиноккио. Непослушный юноша в очередной раз убегает от отца навстречу приключениям и заветной мечте – стать настоящим мальчиком.

Бладшот / Bloodshot (США, 12 марта)

12 марта Вин Дизель вернется на экраны в привычном для себя образе супергероя. По сюжету новой ленты секретная корпорация RST возвращает к жизни смертельно раненого морпеха Рея Харрисона. Благодаря нанотехнологиям он становится Бладшотом – неуязвимым биотехнологическим оружием, универсальным солдатом с нечеловеческой силой. Контролируя тело Рея, компания управляет его разумом и воспоминаниями. Бладшот не знает, кто он на самом деле, и его задача – выяснить это.

Мой шпион / My Spy (США, 12 марта)

Еще один фильм о крутых парнях и не только. В главной роли снялся еще один накачанный «громила» Дэйв Батиста. Он играет Джей Джея – агента ЦРУ, который должен доказать, что чего-то стоит, чтобы остаться на работе. Случайно судьба его карьеры оказывается в руках 9-летней Софи. Они заключают сделку: Джей Джей учит ее, как это – быть шпионом, а Софи обещает никому не рассказывать о том, что он – агент под прикрытием. Эту необычную парочку ждет немало веселых и порой опасных приключений, а в качестве бонуса – настоящая дружба.

Тихое место 2 / A Quiet Place: Part II (США, 19 марта)

Один из самых интересных триллеров последнего времени получил продолжение. Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, – не единственные враги за пределами безопасной тропы. Главную женскую роль, как и в предыдущем фильме, исполнит потрясающая Эмили Блант, однако появятся и новые персонажи в исполнении Киллиана Мерфи и Джимона Хонсу.

Пульс (Украина, 19 марта)

Юная украинская легкоатлетка живет в маленьком городке и у нее есть большая мечта – попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только начинается, и она демонстрирует хорошие результаты, но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует преград.

Мулан / Mulan (США, 26 марта)

О том, что Disney готовит киноадаптацию мультфильма «Мулан», стало известно еще прошлой весной. И вот кинопремьера уже совсем близко. По сюжету фильма, когда император Китая издал указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен пройти службу в Армии Императора для защиты страны от Северных захватчиков, Фа Мулан, старшая дочь почетного воина, решает занять место больного отца. Она переодевается в мужчину, Па Жу, и проходит сложный путь для того, чтобы укрепить внутреннюю силу и найти истинное предназначение. Этот путь превратит ее в настоящего воина и принесет уважение благодарных соотечественников и гордого отца.