Вышел дублированный трейлер фильма "Бладшот" с Вином Дизелем (видео)
13:37, 14 января 2020Кино и музыка
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Премьера фильма в Украине запланирована на 12 марта 2020 года.
Главную роль в фильме сыграл Вин Дизель / vokrug.tv
Вышел официальный дублированный трейлер предстоящего фильма Дэйва Уилсона «Бладшот».
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Главную роль в фильме играет Вин Дизель. В ленте также снимались Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Гай Пирс, Тоби Кеббелл и Талула Райли. Картина основана на комиксах издательства Valiant.
Согласно синопсису история начнется с убийства Рэймонда Гаррисона (Дизель) и его жены. Секретная группа ученых воскресит мужчину, после чего он станет благодаря применению нанотехнологий убийцей по имени Бладшот.
Премьера фильма «Бладшот» в Украине намечена на 12 марта 2020 года.
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