Вышел дублированный трейлер фильма "Бладшот" с Вином Дизелем (видео)

Премьера фильма в Украине запланирована на 12 марта 2020 года.

Вышел официальный дублированный трейлер предстоящего фильма Дэйва Уилсона «Бладшот».

Читайте такжеВ США снимут сериал о кукле-убийце ЧакиРолик опубликован на YouTube-канале B&H Film Distribution Company.

Главную роль в фильме играет Вин Дизель. В ленте также снимались Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Гай Пирс, Тоби Кеббелл и Талула Райли. Картина основана на комиксах издательства Valiant.

Согласно синопсису история начнется с убийства Рэймонда Гаррисона (Дизель) и его жены. Секретная группа ученых воскресит мужчину, после чего он станет благодаря применению нанотехнологий убийцей по имени Бладшот.

Премьера фильма «Бладшот» в Украине намечена на 12 марта 2020 года.

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