Фильм "Бладшот" с Вином Дизелем выйдет на цифровых платформах

В Sony отметили, что не слишком любят отказываться от традиционных показов фильмов в кинотеатрах, но ввиду последних событий вынуждены перенести премьеру в цифровое пространство.

Новый фильм Sony "Бладшот" с Вином Дизелем будет доступен для домашнего просмотра уже в следующий вторник, 24 марта.

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Студия приняла такое решение из-за закрытия кинотеатров по всему миру в связи с распространением коронавируса, сообщает The Hollywood Reporter. В компании заявили, что интересы зрителей остаются на первом месте, поэтому абсолютно все поклонники должны иметь возможность посмотреть фильм.

"Мы не слишком любим отказываться от традиционных показов фильмов в кинотеатрах. Однако в связи с некоторыми обстоятельствами мы вынуждены перенести премьеру в цифровое пространство", - заявил председатель правления Sony Pictures Том Ротман.

Боевик основан на комиксах издательства Valiant. История начнется с убийства Рэймонда Гаррисона (Дизель) и его жены. Секретная группа ученых воскресит мужчину, после чего он станет благодаря применению нанотехнологий убийцей по имени Бладшот. Со временем к нему возвращается память, он вспоминает человека, который убил его жену, и отправляется на поиски, одержимый жаждой мести.

В украинский прокат картина Дэйва Уилсона вышла 12 марта - как раз с началом карантина и закрытием кинотеатров.