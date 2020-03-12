"Форсаж 9" – на паузе: премьеру самого ожидаемого фильма 2020-го перенесли на год

Новая дата старта фильма в американском прокате назначена на 2 апреля 2021 года.

Девятая часть франшизы «Форсаж» стала очередной жертвой пандемии коронавируса. Из-за быстрого распространения болезни компания Universal Studios приняла решение отложить премьеру экшена сразу на год.

Читайте также"Форсаж 9": вышел трейлер самого ожидаемого фильма 2020 годаОб этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что поскольку кинотеатры в таких странах как Китай, Италия и Южная Корея закрыты на карантин, выпускать сейчас «Форсаж 9» было бы коммерчески невыгодно.

Новая дата старта фильма в американском прокате назначена на 2 апреля 2021 года.

Продюсер франшизы и один из ключевых ее актеров Вин Дизель уже заявил, что считает перенос премьеры разочарованием, но подчеркнул, что здоровье фанатов все же в приоритете

«Хотя мы знаем, какое разочарование, когда тебя заставляют ждать немного дольше, ключевым соображением для этого шага стала безопасность каждого», – заявил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Вин Дизель анонсировал продолжение фильма «Последний охотник на ведьм».