Sony Pictures показала финальный трейлер комедийного хоррора "Остров фантазий" (видео)
Кинокомпания Sony Pictures обнародовала финальный трейлер комедийного хоррора «Остров фантазий», который основан на одноименном сериале.
Ролик размещен на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.
Читайте такжеNetflix показал первый трейлер второго сезона сериала "Нарко: Мексика" (видео)Известно, что проектом занималась студия Blumhouse Джейсона Блума, известная такими фильмами, как «Сплит», «Прочь», «Счастливого дня смерти».
В картине снялись актеры Майкл Пенья, Люси Хейл, Мэгги Кью, Майкл Рукер. Режиссером выступил Джефф Уодлоу.
По сюжету, на удаленном роскошном курорте загадочный владелец осуществляет тайные мечты своих гостей. И в один миг фантазии превратятся в ужасы в реальности, а тропический рай станет адской ловушкой. Гостям предстоит разгадать тайну острова или заплатить собственной жизнью.
В украинский прокат картина выйдет 13 февраля 2020 года.
Ранее УНИАН сообщал о старте съемок нового «Бэтмена».