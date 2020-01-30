Sony Pictures показала финальный трейлер комедийного хоррора "Остров фантазий" (видео)

В украинский прокат картина выйдет 13 февраля 2020 года.

Кинокомпания Sony Pictures обнародовала финальный трейлер комедийного хоррора «Остров фантазий», который основан на одноименном сериале.

Ролик размещен на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

Читайте такжеNetflix показал первый трейлер второго сезона сериала "Нарко: Мексика" (видео)Известно, что проектом занималась студия Blumhouse Джейсона Блума, известная такими фильмами, как «Сплит», «Прочь», «Счастливого дня смерти».

В картине снялись актеры Майкл Пенья, Люси Хейл, Мэгги Кью, Майкл Рукер. Режиссером выступил Джефф Уодлоу.

По сюжету, на удаленном роскошном курорте загадочный владелец осуществляет тайные мечты своих гостей. И в один миг фантазии превратятся в ужасы в реальности, а тропический рай станет адской ловушкой. Гостям предстоит разгадать тайну острова или заплатить собственной жизнью.

В украинский прокат картина выйдет 13 февраля 2020 года.

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