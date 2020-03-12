Сериал "Чужак" по роману Кинга стал самым рейтинговым новым проектом HBO

Количество просмотров достигло 9 млн зрителей.

Мистический детективный сериал "Чужак" по роману Стивена Кинга обогнал по рейтингу "Хранителей" и стал самым просматриваемым со времен премьеры "Мира Дикого Запада".

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Финальную серию посмотрело 2,2 млн зрителей, то есть на миллион больше, чем дебютную, сообщает Variety. Просмотры возросли на рекордные 83% после выхода первой серии. К 10 марта количество просмотров достигло 9 млн зрителей.

В основе сюжета лежит история детектива Ральфа Андерсона, который подозревает учителя Терри Мейтленда в убийстве 11-летнего мальчика. Режиссером выступил Джейсон Бейтман. В картине снимались Бен Мендельсон, Синтиа Эриво, Билл Кэмп, Пэдди Консидайн.