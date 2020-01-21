Атмосферный детектив с утомительными подробностями. Рецензия на сериал «Чужак» по Стивену Кингу

«Чужак» – это достаточно новое произведение «Короля Ужасов». Роман вышел в мае 2018 года. Права на его экранизацию были куплены спустя всего месяц. А в декабре того же года канал HBO объявил о начале производства сериала. За сценарий взялся Ричард Прайс, приложивший свою руку к таким сериалам как «Однажды ночью» и «Прослушка».

Сам по себе роман, хоть и не дотягивает до легендарных творений автора, читается с интересом. Больше всего критики пришлось на обилие авторских клише, особенно, что касается сюжетных ходов и персонажей. Но ведь в этом и прелесть творчества Кинга. Бывает, хочешь погрузиться в маленький городок, где все друг друга знают и где творится неведомая дичь – добро пожаловать в Касл-Рок, Дерри или, как в случае с «Чужаком», во Флин-Сити.

О чем сериал

Итак, Флинт-Сити – маленький городок в американском штате Оклахома. Здесь произошло зверское убийство школьника по имени Фрэнк Питерсон. Дело ведет детектив Ральф Андерсон. Все улики, включая отпечатки пальцев и показания свидетелей, указывают на тренера детской бейсбольной команды Терри Мейтленда. Арестовать мерзавца детектив решает прямо посреди бейсбольного матча, так, чтобы все жители города знали, что убийца пойман. Андерсон нисколько не сомневается в вине Мейтленда. Вот же, на камерах видеонаблюдения в баре и на стоянке, тренер расхаживает в окровавленной одежде и даже не пытается скрываться.

Однако на допросе выясняется, что у Терри Мейтленда железное алиби. В день убийства парнишки Питерсона он вместе с другими учителями был в другом городе на литературной конференции. Терри был на виду у целой толпы посетителей, а его вопрос выступающему был заснят на камеру местным новостным каналом. Как человек мог быть в двух местах одновременно? И что делать с уликами? Отпечатки пальцев – а их больше полусотни – принадлежат именно тренеру Мейтленду.

Начинается тщательно расследование, рассматриваются все детали, ищутся любые зацепки. Авторы сериала пытаются четко следовать первоисточнику, но в некоторых местах промахиваются с акцентами. В книге мы следили за развитием расследования с точки зрения детектива, с его позиции слушали показания свидетелей и просматривали камеры наблюдения. Это зарождало зерна сомнения: а вдруг полиция ошиблась и Терри невиновен, или может его подставили? Даже свидетели в книге подмечали, что тренер был сам не свой, не узнавал людей, с которыми часто виделся, и общался отстраненно. В сериале же этого нет. Нам не дают засомневаться, нас максимально пытаются убедить, что Терри Мейтленд и есть тот самый маньяк. Конечно, в итоге ситуация окажется не такой простой. Но это больше придирка. И зрителям, не знакомым с первоисточником, она вряд ли омрачит просмотр.

Атмосфера и музыка

За что однозначно стоит похвалить «Чужака» от HBO – это за атмосферу. Она очень мрачная и тягучая, что безусловно придется по вкусу любителям неспешных детективных триллеров. А удачно подобранная музыка может держать в напряжении от начала до конца серии.

Основной упор в сериале сделан именно на расследованиях. Мистический компонент присутствует минимально. Его можно сравнить с таковым в сериале «11/22/63», который также был снят по роману Стивена Кинга. В «Чужаке» нам намекают, что персонажи столкнулись с чем-то более жутким, чем тренер-маньяк, но не пытаются бить этими фактами по голове. Нам дают возможность вместе с героями разобраться в ситуации, понять, от кого на самом деле исходит смертельная угроза. Для этого, кстати, создатели решили опустить некоторые книжные детали, чтобы подольше держать нас в неведении.

Как справились актеры

Детектива Ральфа Андерсона играет актер Бен Мендельсон, известный по ролям Талоса в «Капитане Марвел» и Нолана Сорренто в ленте «Первому игроку приготовиться». В «Чужаке» Мендельсон успешно воплотил образ детектива, который пытается найти истину в череде противоречивых фактов.

С еще одной ключевой фигурой книги – частным сыщиком Холли Гибни - мы знакомимся только в третьей серии сериала. Эта героиня уже появлялась в других книгах Кинга, в частности в трилогии о Билле Ходжесе: «Мистер Мерседес», «Кто нашел, берет себе» и «Пост сдал». Многие были возмущены тем, что на роль Холли выбрали британку Синтию Эриво. Ведь есть сериал «Мистер Мерседес», где этого персонажа играет другая актриса - Джастин Люпе. Но рассчитывать на то, что HBO позвали бы актрису, сыгравшую Холли в сериале другого канала, было бессмысленно. К тому же, Синтия неплохо справляется со своей ролью.

В целом, весь актерский состав подобран удачно. Тот же Джейсон Бейтман, знакомый по сериалу «Озарк», не только сыграл тренера Терри Мейтленда, но и проявил себя как толковый постановщик. Бейтман выступил режиссером первых двух серий «Чужака».

Смотреть или не смотреть?

«Чужак» звезд с неба не хватает. От него не стоит ждать философских монологов Мэттью Макконахи из «Настоящего детектива» или бодрого хоррора в духе «Оно». Авторы никуда не спешат, они хотят разобраться в происходящем и заставить вас смотреть, как герои методично снимают отпечатки пальцев, надевают бахилы на месте преступления и раз за разом проверяют видео с камер наблюдения. Но при всей своей неспешности, авторы стараются нагнетать интригу и постоянно держать в напряжении, задавая все новые и новые вопросы, ответы на которые могут ужаснуть даже бывалого следователя. Так что, если вам нравятся подробные расследования в детективных шоу, то «Чужак» придется по душе. Но лучше все же подождать до марта, когда выйдут все серии сезона, чтобы полностью погрузиться в историю.

Сергей Коршунов