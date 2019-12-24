По роману Стивена Кинга "Кэрри" снимут мини-сериал

Проект находится на ранней стадии и пока у него нет даже сценария.

Канал FX начал работу над новым мини-сериалом, основанном на романе Стивена Кинга "Кэрри".

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Проект находится на ранней стадии и пока у него нет даже сценария, сообщает 112.ua.

История рассказывает о затравленной старшекласснице по имени Кэрри, которая обладает телекинезом. Применить свой дар для мести она решается после того, как на выпускном балу девушку окатывают ведром свиной крови.

Книга "Кэрри" была издана в 1974 году и стала первым опубликованным романом Кинга. Со временем книга обрела большую популярность и была несколько раз экранизована. Первая версия была снята Брайаном Де Пальмой в 1976 году и считается лучшей. В 1988 году впервые был поставлен мюзикл по мотивам романа на Бродвее, в 2002-м вышел фильм Дэвида Карсона, а в 2013-м - картина "Телекинез" Кимберли Пирс с Хлоей Грейс Морец. Также в 1999 году вышел сиквел - "Кэрри 2: Ярость".