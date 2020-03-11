Вин Дизель анонсировал продолжение фильма "Последний охотник на ведьм"

Подробностей о фильме, а также дате его выхода пока не сообщается.

Продолжение фильма "Последний охотник на ведьм" запущен в разработку.

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Об этом в интервью Collider сообщил актер Вин Дизель, исполнивший в фильме главную роль, передает 112.ua.

По словам Дизеля, к нему подошли представители компании Lionsgate и сообщили, что нашли сценариста для сиквела. Оказалось, что проект запустили совсем недавно, и сейчас он находится в активной работе.

Подробностей о фильме, а также о дате его выхода пока нет.