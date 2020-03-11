Вин Дизель анонсировал продолжение фильма "Последний охотник на ведьм"
10:55, 11 марта 2020Кино и музыка
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Подробностей о фильме, а также дате его выхода пока не сообщается.
Подробностей о фильме пока нет \ скриншот
Продолжение фильма "Последний охотник на ведьм" запущен в разработку.
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Об этом в интервью Collider сообщил актер Вин Дизель, исполнивший в фильме главную роль, передает 112.ua.
По словам Дизеля, к нему подошли представители компании Lionsgate и сообщили, что нашли сценариста для сиквела. Оказалось, что проект запустили совсем недавно, и сейчас он находится в активной работе.
Подробностей о фильме, а также о дате его выхода пока нет.
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