Сегодня состоится премьера фильма “Номера” по пьесе Сенцова: трейлер

Премьера состоится в берлинском Театре Максима Горького.

В рамках кинофестиваля “Берлинале” сегодня состоится премьерный показ антиутопии “Номера”, снятой по пъесе Олега Сенцова.

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Как сообщается на странице фестиваля в Facebook, премьера состоится в Театре Максима Горького, как особое событие, приуроченное к 70-летию фестиваля. Там же опубликован и первый трейлер фильма.

Текст пьесы "Номера" был написан Олегом Сенцовым еще до заключения в России, в 2011 году. В 2018 году на основе пьесы был создан спектакль, над которым работали режиссер-постановщик Тамара Трунова и художник-постановщик Юрий Ларионов, известные своими работами как в Украине, так и за рубежом.

Фильм "Номера" - копродукция Украины (435 FILMS) и Польши (Apple Film Production при поддержке Министерства культуры Украины и Польского института кино.

В Госкино отмечают, что лента была фактически срежиссирована дистанционно и является "уникальным явлением для украинской киноиндустрии", ведь во время съемок Сенцов находился в колонии строгого режима в России.