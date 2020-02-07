Представлен трейлер фильма "Все радостные места" с Эль Фэннинг

Картина выйдет на платформе Netflix 28 февраля.

Netflix презентовал трейлер фильма "Все радостные места", главные роли в котором сыграли Эль Фэннинг и Джастис Смит.

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Фильм снят по мотивам одноименного романа Дженнифер Нивен, который был издан в 2015 году и стал бестселлером. Режиссером выступил Бретт Хейли ("В поисках Аляски), передает 112.ua.

В книге рассказывается о влюбленности двух молодых людей, страдающих от психологических расстройств.

"Все радостные места" выйдет на платформе Netflix 28 февраля.