Представлен трейлер фильма "Все радостные места" с Эль Фэннинг
10:39, 07 февраля 2020Кино и музыка
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Картина выйдет на платформе Netflix 28 февраля.
Фильм снят по мотивам одноименного романа Дженнифер Нивен \ скриншот с видео
Netflix презентовал трейлер фильма "Все радостные места", главные роли в котором сыграли Эль Фэннинг и Джастис Смит.
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Фильм снят по мотивам одноименного романа Дженнифер Нивен, который был издан в 2015 году и стал бестселлером. Режиссером выступил Бретт Хейли ("В поисках Аляски), передает 112.ua.
В книге рассказывается о влюбленности двух молодых людей, страдающих от психологических расстройств.
"Все радостные места" выйдет на платформе Netflix 28 февраля.
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