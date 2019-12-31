Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года

В США самым популярным фильмом стала комедия "Загадочное убийство".

Стриминговый сервис Netflix опубликовал списки самых популярных фильмов и сериалов года.

Компания поделилась данными по нескольким странам, сообщает портал Deadline.

Читайте такжеВторой сезон сериала "Мандалорец" выйдет в 2020 году

Так, в США в тройку лучших сериалов вошли "Очень странные дела", "Ведьмак" и "Академия "Амбрелла". В топ-10 вошли "Ты", "Мертв для меня", "Половое воспитание", "13 причин почему".

Среди фильмов американцы выбрали "Загадочное убийство", "Шестеро вне закона" и "Суперсемейка 2". В топ-10 вошли киноленты "Ирландец", "Тройная граница", "Красивый, плохой, злой", "В погоне за Бонни и Клайдом", "Человек-паук: Через вселенные", "Тайная одержимость".

Ранее сообщалось, что Netflix решил снять собственный сериал о приключениях Шерлока Холмса, который станет полным переосмыслением классической истории Конана Дойла.