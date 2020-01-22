"Ведьмак" стал самой успешной премьерой сериала на Netflix

За первые четыре недели после премьеры сериал посмотрели 76 млн пользователей.

Netflix назвал первый сезон "Ведьмака" самой успешной премьерой сериала на платформе.

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Как сообщает Variety, за первый месяц после премьеры сериал посмотрели 76 млн домохозяйств. Это больше, чем у новых сезонов сериалов "Корона" и "Ты" (21 млн и 54 млн соответственно).

Отмечается, что сервис изменил систему подсчета просмотров - если раньше зрителями считались аккаунты, которые посмотрели хотя бы 70% эпизода, то сейчас достаточно двух минут просмотра.

Netflix отмечает, что по новой системе количество зрителей получается в среднем на 35% больше, чем раньше.

Премьера "Ведьмака" прошла в декабре 2019 года. Съемки второго сезона начинаются уже в феврале. Второй сезон "Ведьмака" выйдет в 2021 году. Создательница сериала, сценаристка Лорен Хиссрич, планирует снять всего семь сезонов сериала.