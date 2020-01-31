Дэвид Финчер закончил съемки нового фильма для Netflix

Премьера запланирована на осень этого года.

Режиссер Дэвид Финчер завершил съемки своего нового фильма для Netflix под названием "Манк".

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Об этом в своем Instagram сообщила исполнительница одной из главных ролей Лили Коллинз.

Актриса написала, что для нее было большой честью сыграть в картине и поблагодарила постановщика картины.

В картине также играют Гэри Олдман, Аманда Сейфрид, Том Берк.

Картина станет байопиком известного голливудского сценариста Германа Манкевича, который был соавтором "Гражданина Кейна". Сценарий фильма написал отец Дэвида Финчера, сообщает 112.ua.

Премьера на Netflix запланирована на осень 2020 года.