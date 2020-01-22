Дуэйн Джонсон сообщил о начале съемок боевика "Красное уведомление"
18:20, 22 января 2020Кино и музыка
60 0
Премьера фильма состоится на Netflix, однако точная дата пока не называется.
Подробности сюжета фильма пока неизвестны \ instagram.com/therock
Стартовали съемки комедийного боевика "Красное уведомление".
Читайте также"Ведьмак" стал самой успешной премьерой сериала на Netflix
Об этом в своем Instagram сообщил исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон.
Также в картине сыграют Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Режиссером выступит Роусон Маршалл Тербер.
Подробности сюжета пока не раскрываются. Как намекнул Джонсон, его герой, агент Интерпола, будет охотиться на величайшего в мире похитителя произведений искусства и мошенника.
Премьера фильма состоится на Netflix, однако точная дата пока не называется.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter