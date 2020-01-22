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Дуэйн Джонсон сообщил о начале съемок боевика "Красное уведомление"

18:20, 22 января 2020
Кино и музыка
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Подробности сюжета фильма пока неизвестны \ instagram.com/therock

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Об этом в своем Instagram сообщил исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон.

Также в картине сыграют Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Режиссером выступит Роусон Маршалл Тербер.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Как намекнул Джонсон, его герой, агент Интерпола, будет охотиться на величайшего в мире похитителя произведений искусства и мошенника.

Премьера фильма состоится на Netflix, однако точная дата пока не называется.

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Теги: #фильмы#сериалы Netflix