Опубликован трейлер фильма "Новые мутанты" - хоррора во вселенной "Людей Икс" (видео)
Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала второй трейлер фильма «Новые мутанты», который позиционируется как фильм ужасов в супергеройской вселенной «Людей Икс».
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Сюжет ленты посвящен группе подростков с опасными сверхспособностями, которых изолируют от общества в специальной лечебнице. Когда в больнице начинают происходить загадочные происшествия, героям приходится объединиться ради выживания.
Главные роли исполнили Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон и Элс Брэга и Генри Зага.
Первый тизер-трейлер «Новых мутантов» вышел еще в 2017 году. Однако в дальнейшем фильм отправили на масштабные пересьемки, а дату релиза несколько раз переносили.
Ранее сообщалось, что в киновселенной Marvel в скором времени появится первый супергерой-трансгендер.