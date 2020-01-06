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Опубликован трейлер фильма "Новые мутанты" - хоррора во вселенной "Людей Икс" (видео)

18:08, 06 января 2020
Кино и музыка
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Опубликован второй трейлер фильма "Новые мутанты" / Скриншот - Youtube, 20th Century Fox

Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала второй трейлер фильма «Новые мутанты», который позиционируется как фильм ужасов в супергеройской вселенной «Людей Икс».

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Сюжет ленты посвящен группе подростков с опасными сверхспособностями, которых изолируют от общества в специальной лечебнице. Когда в больнице начинают происходить загадочные происшествия, героям приходится объединиться ради выживания.  

Главные роли исполнили Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон и Элс Брэга и Генри Зага.

Первый тизер-трейлер «Новых мутантов» вышел еще в 2017 году. Однако в дальнейшем фильм отправили на масштабные пересьемки, а дату релиза несколько раз переносили.

Ранее сообщалось, что в киновселенной Marvel в скором времени появится первый супергерой-трансгендер.

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