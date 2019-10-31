Лучшие фильмы 2019: топ кинопремьер, которые должен увидеть каждый (видео)

УНИАН собрал для вас все топ-фильмы 2019 года, которые являются обязательными к просмотру для каждого уважающего себя киномана.

Мировой и отечественный кинематограф подарил нам в 2019 году немалое количество фильмов, которые завоевали внимание и любовь кинокритиков и простых зрителей. Некоторые из них отличились огромными кассовыми сборами, некоторые отличным сценарием, достойным "Оскара", а некоторые пока даже не вышли на большие экраны, но уже побили все рекорды по уровню ожидания.

УНИАН собрал для вас все топ-фильмы 2019 года, которые являются обязательными к просмотру для каждого уважающего себя киномана.

Топ-фильмы 2019 года

"Джокер"

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

Фильм Джокер был принят критиками очень хорошо, однако был осуждён в излишней жестокости и возможной пропаганде насилия.

Подробную рецензию на фильм "Джокер" читайте в нашем материале.

"Зеленая книга"

"Зеленая книга" – комедийная драма, которая рассказывает о существующем в середине прошлого века справочнике для темнокожих туристов. Справочник "Зеленая книга" помогал путешественникам найти безопасные места для ночевки, заправки, магазины и другие нужные сервисы.

Таким справочником пользуются главные герои фильма, которые отправляются в поездку по южной Америке, которая изменит их жизнь. Лента получила заветную награду Оскар-2019 в номинации "Лучший фильм года", а также получила статуэтку в номинации "Лучший оригинальный сценарий".

"Оно 2"

Проходит 27 лет после первой встречи ребят с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе.

Подробную рецензию на "Оно 2" читайте в нашем материале.

"Дождливый день в Нью-Йорке"

Фильм-"зефирка" от Вуди Аллена. «Дождливый день в Нью-Йорке» был снят еще в 20187, но так и не вышел в прокат, из-за бушующих вокруг сексуальных скандалов (Вайнштейн, пейси и так далее) и страха перед агрессивными нападками активистов.

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Фильм рассказывает о двух молодых людях, которые приезжают на выходные в Нью-Йорк, где их встречают плохая погода и ряд приключений.

Аллен создал не просто легкую комедию, но наполнил свой фильм остроумной сатирой. При этом режиссер остался верен своему фирменному стилю и завернул все это в такую красивую обертку с налетом винтажа, что, сидя в кинотеатре, наслаждаешься и смакуешь каждый кадр. Тут тебе и твидовые пиджаки, и респектабельные рестораны, и очаровательная осенняя природа. Одним словом, все то, что делает фильмы Аллена такими легкими, похожими на невесомое безе, которым нельзя пресытиться.

Подробную рецензию на "Дождливый день в Нью-Йорке" читайте на УНИАН.

"Капитан Марвел"

Фильм рассказывает о женщине-супергероине, которая обладает уникальными способностями. Все события происходят в 1990-х годах. Лента подробно рассказывает, как пилот ВВС США из-за слияния с ДНК воина инопланетной расы Крии стала супергероем Капитаном Марвелл и получила сверхспособности. В главной роли фильма предстает голливудская актриса Бри Ларсон.

"Как приручить дракона 3"

Невероятно красочный и добродушный мультик о людях и драконах.

Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.

"Щегол"

Когда в Метрополитен-музее в Нью-Йорке прогремел взрыв, большинство его посетителей погибли. Мальчик Тео (Энсела Элгорт) чудом выжил. Умирающий дедушка, оказавшийся рядом, подарил ему перстень и приказал взять с собой одну из картин и прятать ее в себя, что бы ни случилось. Эта картина повлияла на всю дальнейшую жизнь Тео. Он оказывался в разных приемных семьях - богатых и бедных, жил в разных городах мира. Только одно оставалось неизменной - он держал при себе картину.

"Мария – королева Шотландии"

Лучшая роль Марго Робби.

Фильм "Мария – королева Шотландии" рассказывает о трагической истории жизни и смерти Марии Стюарт. Католичка Мария Стюарт – королева Шотландии, а также возможная наследница английского престола, ведь ее кузина – королева Англии, протестантка Елизавета I – не имеет детей. Лента познакомит вас с безжалостной Елизаветой I и дерзкой Марией Стюарт, которые будут соперничать в политике и любви.

"Паразиты"

Фильм, получивший "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в 2019 году.

Семейка безработных бездельников под предводительством главы семьи Ги-тхэка решает исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак. Вот только выбирают они не самый тривиальный способ.

"Однажды в… Голливуде"

Фильм несравненного Квентина Тарантино повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

В главных ролях "золотая троица" Брэд Питт, Леонардо ди Каприо и Марго Робби.

Рецензию на "Однажды в… Голливуде" читайте на УНИАН.

"Алита: Боевой ангел"

Действие фильма происходит через 300 лет после Великой войны в XXVI веке. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами киборгов. Начинаются поиски утерянных воспоминаний.

"Захар Беркут"

1241. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников брать Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Неистовый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако небольшая община горских охотников под руководством Захара Беркута имеет свой план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага.

Самые ожидаемые фильмы 2019

Следующие фильмы пока еще не вышли в прокат и появятся на больших экранах до 31 декабря 2019 года.

"Сирота Бруклин"

Фильм-мечта Эдварда Нортона, который выступил его режиссером и сам же сыграл в нем. Потрясающий звездный состав.

Лайонел Есрог (Эдвард Нортон), одинокий частный детектив с синдромом Туретта, начинает расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минна (Брюс Уиллис). У него есть только несколько подсказок и сила ума, одержимого поставленной целью. Он стремится распутать клубок тайн, которые сохраняют баланс сил в Нью-Йорке. Его путь проходит от пропитанных джином джаз-клубов Гарлема до жестоких трущоб Бруклина и, наконец, позолоченных кабинетов политической элиты мегаполиса. Лайонел бросает вызов гангстерам, коррупции и самому опасному человеку города, чтобы очистить имя своего друга и спасти женщину, которая может стать его собственным спасением.

"Доктор Сон"

Очередной хит по мотивам книги Стивена Кинга.

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Продолжение культового фильма «Сияние». Дэн Торренс все еще не может забыть те кошмарные дни детства, которые он провел в отеле «Оверлук». Повзрослев, он все еще безуспешно борется с этой травмой. Реальный мир для него не всегда стабильный. Однако даже это мировосприятие рушится, когда он знакомится с Аброй – храбрым подростком, что также имеет такой, как и у него, мощный экстрасенсорный дар, известный как «сияние».

Абра нашла Дэна, ведь инстинктивно понимала, что он разделяет ее силу. Ей нужна помощь против беспощадной Розы Цилиндр и его последователей из «Истинного узла», которые, в стремлении обрести бессмертие, питаются «сиянием» детей. Невинность Абры и бесстрашные обьятия ее «сияния» заставляют Дэна призвать свои собственные силы, снова столкнуться со своими страхами и разбудить призраков прошлого. Дэн и Абра собираются вместе, чтобы вступить в жестокую битву против «Истинного узла» за жизнь или смерть.

"Идеальная ложь"

Невозможно пропустить фильм, где потрясающая Хеллен Миррен вступает в схватку с талантливейшим Йеном МакКелленом. Оба актера являются обладателями "Оскара", хотя их великолепная игра не нуждается в подобного рода подтверждениях.

Мошенник со стажем Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Зачарованная женщина довольно быстро пускает его в свой дом и свою жизнь. Со временем Рой с удивлением обнаруживает, что и она ему небезразлична. Теперь то, что должно было бы стать очередным мошенничеством, превращается в опасную прогулку над пропастью в его жизни.

"Звездные войны: Скайвокер. Восхождение"

Lucasfilm и режиссер Дж. Дж. Абрамс еще раз объединят свои силы, чтобы отправить зрителей в эпическое путешествие в далекую-далекую галактику с фильмом «Звездные войны: Скайвокер. Восхождение». Это завершение любимой саги, которое подарит нам новые легенды и финальную битву за свободу.

"Кошки"

Легендарный мюзикл оживет в масштабной экранизации! Ежегодно сборище котов и кошек, которые называют себя "Племенем избранных", проводят грандиозный бал и выбирают своего вожака. У каждого кандидата есть своя история и своя тайна.

Состав у фильма по-настоящему звездный:

Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Ребел Уилсон, Джуди Денч, Иэн МакКеллен, Джеймс Корден.